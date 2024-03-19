خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - شیرین اسلوب: مشگین شهر به عنوان دومین شهر بزرگ استان اردبیل شناخته می‌شود که جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این شهر باعث شده است تا سالانه هزاران گردشگر از سراسر جهان به این شهر زیبا سفر کنند.

مشگین‌شهر تکه‌ای کوچک از بهشت در دامنه کوه با عظمت سبلان بوده و این شهرستان در شمال غربی ایران و در استان اردبیل قرار گرفته است.

از قابلیت‌های این بهشت گمشده که طولانی‌ترین پل معلق خاورمیانه، چشمه‌ها و مجتمع‌های بی‌نظیر آب‌درمانی، آثار متعدد تاریخی و باستانی، تفرجگاه‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، بیشه‌زارها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آبشارهای بی‌بدیل، باغات ناب میوه است از جمله مناظر چشم نواز مشکین شهر می‌توان به منظره قله سبلان در جنوب شهر اشاره کرد این منطقه بیش از ۳ هزار گونه گیاهی دارد که نوع استپی، درمنه، ممرز، بلوط و تنگرس، در آن بیشتر به چشم می‌خورند و سرسبزی این منطقه نیز از وجود همین گیاهان است.

مشگین‌شهر از جمله معدود مناطقی است که به دلیل شرایط زیست محیطی و طبیعت سالم آن، پناهگاه جانوران فراوانی است.

سبلان کوه استوار با دریاچه‌ای زیبا

صعود به ارتفاعات این کوه یا استفاده از چشمه‌های آب گرم، از کارهایی است که در سفر به سبلان می‌توان انجام داد از این رو گردشگران و کوهنوردان بسیاری در تمام ایام سال به این کوهستان سفر می‌کنند.

نکته جذاب در مورد سبلان، وجود یک دریاچه بیضی‌شکل در بالای قله آن است که گردشگران زیادی را به سوی این منطقه جذب می‌کند دریاچه کوه سبلان عمقی حدود ۴۰ متر دارد. جز تابستان، آب دریاچه در دیگر ماه‌ها منجمد است در ماه‌های تابستانی نیز این دریاچه آبی صاف و زلال دارد.

پل معلق مشگین‌شهر یکی از جاهای دیدنی شهر و طولانی‌ترین پل معلق خاورمیانه به شمار می‌رود که در دامنه کوه سرفراز سبلان جای گرفته است این پل با ارتفاع ۸۰ متر بر بالای رودخانه خیاوچایی ساخته شده است و دو متر عرض و ۳۶۵ متر طول دارد.

جهنم دره‌سی

در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب مشگین‌شهر، دره‌ای عمیق وجود دارد که دورتادور آن را صخره‌های سنگی احاطه کرده است و رودخانه خیاوچایی با سرخوشی راه خود را از میان آن‌ها باز می‌کند و می‌گذرد.

تناقض باورنکردنی چهره خشن صخره‌ها را در کنار زیبایی‌های رودخانه پرآب و همچنین، آب سرد و خنک آن را در فصل تابستان در ذهن خود تجسم کنید شاید باور نکنید اما محلی‌ها این دره را که با زیبایی‌های وصف‌ناشدنی‌اش شوق زندگی در انسان‌ها برمی‌افروزد، «جهنم دره» یا «شیطان دره» می‌نامند.

روستای موئیل یکی از جاهای دیدنی مشگین‌شهر محسوب می‌شود این روستا در فاصله‌ای ۱۵ کیلومتری از مسیر مشگین‌شهر به اردبیل و در جنوب شرقی آن واقع شده است ارتفاع این روستا از سطح دریا چیزی در حدود ۲,۱۸۰ متر است که همین امر سبب شده است که جزو سردترین روستاهای کشور دسته‌بندی شود این روستا از شمال و جنوب به ارتفاعات سبلان ختم می‌شود.

روستای موئیل بیش از صد سال قدمت دارد که چشمه‌های ابگرم فراوانی در این روستا مشاهده می‌شود قدمت بالای این روستا سبب شده است که بناهای قدیمی زیادی در این روستا قرار داشته باشند.

همچنین به‌علت منطقه کوهستانی اطراف این روستا، طبیعت بکر و کوهپایه چشم‌نواز ارتفاعات سبلان از جذابیت‌های طبیعی این روستا به شمار می‌روند.

کهنه قلعه؛ جاذبه تاریخی بازمانده از دوران ساسانیان

قلعه کهنه یکی از جاذبه‌های تاریخی مشگین شهر است که تاریخچه آن به دوره ساسانیان بازمی‌گردد در نزدیکی این قلعه سنگ‌نبشته‌ای قرار دارد که روی آن نام «نرسه هرمزد»، به‌عنوان سازنده آن به چشم می‌خورد مساحت کهنه قلعه ۱۵,۰۰۰ متر مربع است و با برج‌های بلند و دیواره‌های خشتی، بر فراز تپه‌ای با ارتفاع ۵۰ متر بنا شده است.

کپز؛ منطقه طبیعی و بنای سنگی در دل مشگین‌شهر

طقه زیبای کپز از دیگر بناهای سنگی مشگین شهر به شمار می‌رود که به‌صورت طبیعی به شکل صخره‌هایی مسطح، یکنواخت و بسیار عظیم در آمده است. این منطقه در ۲۰ کیلومتری مشگین شهر قرار دارد و دسترسی به آن از طریق جاده مشگین شهر اردبیل میسر است.

شهر یری؛ سرزمین کودکان بی دهان

سنگ واره های شهر یری قدمتی به بلندای تاریخ دارند. پیکره‌هایی با چشمانی متحیر، شمشیر و خنجر، شهریری در ۳۱ کیلومتری شرق مشگین‌شهر استان اردبیل قرار دارد که محوطه آن ۴۰۰ هکتار است حدود ۲۸۰ سنگ افراشت باستانی دارد.

غارهای بینه‌لر مشگین‌شهر؛ شاهکار دستکن بشر

غارهای بی نه لر با ۲۷۰ دهنه غار چند طبقه دست ساز و مربوط به دوران مادها و هخامنشیان یکی از مهمترین آثار باستانی استان اردبیل محسوب می‌شود.

غار بی نه لر که در انتهای روستا و در دل باغی بزرگ قرار دارد و بعد از طی مسافت ۲ کیلومتری غارهای بی نه لر خود نمایی می‌کند.

بقعه شیخ حیدر؛ معماری منحصر به فرد تاریخی

این بقعه متعلق به فرزند شیخ جُنید، پدر شاه اسماعیل اول بوده است. این بنا دارای معماری منحصربه‌فردی است که آن را از سایر آثار تاریخی مشگین‌شهر، متمایز می‌کند روی کاشی‌هایش، آیات سوره‌های فتح با خط کوفی نوشته شده است و قدمت آن به قرن هفتم هجری قمری بر می‌گرد اما کاشی‌کاری این بقعه، در دوران صفوی تکمیل شده‌است.

پارک جنگلی خیاوچایی، در دامنه کوه سبلان و در دره‌ای سرسبز واقع شده و به دلیل وجود درختان مملو از میوه مکانی محبوب برای گردشگران به شمار می‌رود. این پارک در جنوب شرقی مشگین‌شهر و در خیابان نواب واقع شده است و انتهای آن به کوه سبلان می‌رسد.

پارک جنگلی مشگین‌شهر با وسعت ۳۰۰ هکتار در کناره غربی رودخانه خیاوچایی و به موازات آن در بالا دست رودخانه قرار دارد. این پارک شکلی تقریباً بیضوی به طول ۵ کیلومتر داشته که با جاده‌کشی در مسیر رودخانه بر طول مسیر بالارونده آن افزوده شده است. وجود تفرجگاه، شهربازی، زمین اسکیت و آبشار مصنوعی در ورودی پارک بر زیبایی‌های این مکان افزوده و در اکثر فصول سال مملو از شهروندان و گردشگران است.