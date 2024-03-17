سلامت انتخابات در نیشابور الگویی برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده ظهر یکشنبه در آخرین جلسه شورای اداری در سال ۱۴۰۲ شهرستان نیشابور اظهار کرد: خوشبختانه نیشابور بزرگ در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با مشارکت بالای ۵۰ درصد باعث ناکامی دشمنان نظام شدند.

وی افزود: سلامت انتخابات در نیشابور باید الگویی برای تمام کشور باشد و بهترین اقدام بازشماری آرا بود که توسط هیأت اجرایی و هیأت نظارت در شهرستان صورت گرفت.

فرماندار نیشابور ادامه داد: ما قانون را اجرا کردیم تا شائبه‌ای در امور انتخابات به وجود نیایید و مردم شهرستان نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه پیروز عرصه انتخابات هستند.

دونده ابراز کرد: کالاهای مورد نیاز در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان باید به صورت مستمر به مردم تزریق شود و نظارت ادارت صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و اصناف باید در این ایام بیشتر از قبل باشد.

فرماندار نیشابور گفت: بیمارستان عطار نیشابوری در اردیبهشت ماه با حضور رئیس جمهور در این شهرستان افتتاح خواهد شد و امیدواریم از فرصت حضور مقام عالی دولت در این شهرستان بهره کافی ببریم.