آمادگی ایران برای افزایش اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ دکتر هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری با «حمی تئودور کرواس گونزالس» معاون وزیر آموزش در امور رفاهی دانشجویان و جامعه علمی ونزوئلا در محل این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

دکتر داداش پور گفت: ونزوئلا به عنوان الگویی همچون جمهوری اسلامی ایران قربانی سیاست‌های ظالمانه کاخ سفید واقع شده و در مقابله با تحریم‌های اقتصادی و جنگ ترکیبی، این کشور راهبرد مقاومت و ایستادگی را اتخاذ کرده است و به تعبیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی که فرمودند؛ تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها مقاومت و ایستادگی است و حضور شما یادآور کشور مقاومت و پیروزی در آمریکای لاتین است و آقای مادورو نماد مقاومت محسوب می‌شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه از مرکزآموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین بعنوان مرکزی که بصورت مجازی آموزش زبان فارسی به دانشجویان ونزوئلایی را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: این دانشگاه آمادگی خود را اعلام داشته است که اگر شرایط محیا شود، مرکز آموزش زبان فارسی در کشور ونزوئلا راه اندازی نماید تا دانشجویان به صورت حضوری به فراگیری زبان فارسی بپردازند.

دکترداداش پور با اشاره به اینکه کشور ایران آمادگی دارد دانشجویان مستعد بیشتری از کشور ونزوئلا را بورس تحصیلی کند؛ خاطرنشان ساخت: بورس تحصیلی می‌تواند بین دولتی تعریف شود و بخشی از دانشجویان توسط کشور ونزوئلا بورسیه شوند و بخشی دیگر توسط کشور ایران بورس تحصیلی دریافت کنند و سایر علاقمندان به صورت آزاد در کشور ایران به تحصیل بپردازند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان داشت: دولت ایران با توجه به رویکرد و نگاهی که به کشورهای آزادیخواه در جهان دارد، در خصوص ونزوئلا تمایل به گسترش روابط راهبردی و نقش آفرین دارد و برای تحقق این امر تبادل دانشجو و استاد و ترددهای علمی – پژوهشی و نشستهای مشترک نخبگان مفید و موثر خواهد بود و ما از این تعامل استقبال می‌کنیم.

دکتر داداش پور با اشاره به اینکه مهر ماه سال ۱۴۰۳ نمایشگاه جاذبه‌های تحصیل در مصلی امام خمینی «ره» برگزار خواهد شد؛ افزود: تمام دانشگاه‌های ایران در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. در این نمایشگاه جشنواره فرهنگ ملل نیز برگزار خواهد شد که به موجب آن ۱۰۰ کشور غرفه فرهنگی برپا خواهند کرد و کشور ونزوئلا نیز یکی از این ۱۰۰ کشور است که می‌تواند با حضور دانشجویان ونزوئلایی در این جشنواره حضوری فعال داشته باشد.

در ادامه این دیدار معاون وزیر آموزش در امور رفاهی دانشجویان ونزوئلا ضمن قدردانی از رییس سازمان امور دانشجویان و دولت ایران به منظور فراهم سازی این دیدار گفت: در اولین روز از سفر خود به کشور ایران همراه با ۹ دانشجو به قزوین سفر کردیم و پس از جلسه با دانشجویان ونزوئلایی شاغل به تحصیل در کشور ایران متوجه شدم که دانشجویان بسیار با انگیزه به تحصیل می‌پردازند و از این بابت بسیار خوشحال هستم.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان ونزوئلایی از کیفیت کلاس‌ها و نحوه تدریس اساتید بسیار رضایت دارند؛ ادامه داد: بنده خیلی خوشحال هستم که فرصت بازدید از ایران را یافته‌ام زیرا این کشور از قدمت و فرهنگ بسیار غنی برخوردار است و ما مفتخر هستیم که دانشجویان ونزوئلا در این کشور مشغول به تحصیل هستند.

معاون وزیر آموزش در امور رفاهی دانشجویان ونزوئلا تصریح کرد: هدف ما از اعزام دانشجویان ونزوئلا به کشور ایران تنها تحصیل دانشجویان در کشور ایران نیست بلکه قصد داریم دانشجویان ونزوئلایی با فرهنگ غنی کشور ایران آشنا شوند و در کشوری به تحصیل بپردازند که برای ما نماد پیروزی و مقاومت است.