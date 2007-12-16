کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در شاهرود برگزار شد

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان عصر امروز در حاشیه این کارگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاه آموزشی با حضور مدیران کل، معاونان فرهنگی و کارشناسان دینی ادارات کل تبلیغات اسلامی چهار استان کشور در شاهرود برگزار شد.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد افزود: استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در این کارگروه با مبانی جامعه شناسی، ماهیت آسیب های اجتماعی، مبانی مدیریت استانی و اصول و برنامه ریزی پیشگیری از آسیب های اجتماعی آشنا شدند.

وی افزود: این کارگاه با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان امور دینی ادارات کل تبلیغات اسلامی به شیوه های نوین مدیریت فرهنگی برگزار شد.

به گفته وی، ارزیابی و ارزشیابی کمی و کیفی عملکرد استان ها و توجه به سیاست های کلان برنامه چهارم توسعه، علی الخصوص در زمینه اهداف فرهنگی از دیگر اهداف این کارگاه آموزشی بود.

وی خاطرنشان کرد: یکصد نفر از مدیران و کارشناسان دینی ادارات کل تبلیغات اسلامی چهار استان شرکت کننده در این کارگاه با آسیب های اجتماعی و راهکارهای مناسب برای مقابله با آن آشنا شدند.