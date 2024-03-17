فرنگی کاران خوزستانی در ترکیه خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم جام قهرمانان ترکیه برای تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان کشورمان اهوار بویری در وزن ۷۲ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال طلا و ابوالفضل دادمرز در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم ابوالفضل دادمرز در دیدار فینال مقابل نماینده ازبکستان مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۲ کیلوگرم اهورا بویری در دیدار پایانی مقابل نماینده ازبکستان به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی با غلبه بر کشتی گیر ازبکستانی در دیدار فینال، صاحب مدال طلا شد.