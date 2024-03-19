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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶

محمد تابع اعلام کرد:

حقوق المپیکی‌ها به طور کامل پرداخت شده است

حقوق المپیکی‌ها به طور کامل پرداخت شده است

به گفته رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، مصوبات کمیته ملی المپیک برای پرداخت حقوق به المپیکی‌ها و اختصاص بسته‌های حمایتی به آنها به طور کامل انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، محمد تابع رییس مرکز نظارت بر تیمهای ملی خاطر نشان کرد: بسته های حمایتی بازی های المپیک 2024 پاریس که در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۲ و هیات اجرایی مصوب شده بود، طبق این مصوبات از دی ماه تا هم اکنون یعنی پایان اسفند اجرایی شد.

وی افزود:این بسته های حمایتی شامل پاداش کسب سهمیه بود که بطور کامل به حساب فدراسیون ها واریز شد تا به ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه المپیک 2024 شده اند، پرداخت شود.

تابع تصریح کرد: بخش دیگر این بسته های حمایتی شامل حقوق ورزشکاران است که ما با عنوان کمک هزینه به آنان پرداخت کردیم؛ مبلغ پایه این کمک هزینه از 15 میلیون تومان شروع می شود برای کسانی که موفق به کسب سهمیه شده اند تا مابقی افراد که به ترتیب شانس کسب مدال طلا و نقره دارند که آن هم تمام و کمال در ماه های دی، بهمن و اسفند پرداخت شد.

سرپرست مرکز نظارت بر تیمهای ملی در خاتمه اظهار داشت:مورد بعدی مربوط به سرانه اردوی ورزشکاران است که روزانه مبلغ سه میلیون تومان به ازای ورزشکار، حریف تمرینی و همچنین مربیان رشته هایی که شامل‌شان می شد نیز به فدراسیون ها پرداخت شد. آخرین بخش نیز سرانه اعزام بود که به ترتیب شامل هر رشته ای که می شد به فدراسیون ها پرداخت شد. آخرین مرحله پرداخت این سرانه نیز در اسفندماه بصورت تمام و کمال واریز شد.

کد مطلب 6058000

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