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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۵۹

رادان در رزمایش نوروزی ۱۴۰۳؛

عهد بستیم در سال جدید اجازه ندهیم گردن کشان عرض اندام کنند

عهد بستیم در سال جدید اجازه ندهیم گردن کشان عرض اندام کنند

فرمانده کل انتظامی کشور در رزمایش نوروزی ۱۴۰۳ گفت: عهد بستیم در سال جدید اجازه ندهیم گردن کشان برای مردم عرض اندام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش نوروزی ۱۴۰۳ امروز ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور و استاندار تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، مدیران و مسؤولان عالی رتبه لشکری و کشوری در میدان آزادی تهران برگزار شد.

سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی در رزمایش اقتدار نوروزی گفت: امروز در این میدان نمونه‌ای از آمادگی سراسر کشور در میدان آزادی به نمایش گذاشته شده است؛ امروز تمامی مأموران پلیس در آماده باش قرار گرفتند تا بتوانند میزبان‌های خوبی برای میهمانان در اقصی نقاط کشور باشند.

وی افزود: پلیس تلاش می‌کند سال ۱۴۰۳ سالی توأم با امنیت بیشتر برای مردم باشد عهد بستیم در سال جدید اجازه ندهیم گردن کشان برای مردم عرض اندام کنند.

رادان گفت: در سال ۱۴۰۳ سارقین تحت کنترل دقیق قرار می‌گیرند، با قاچاقچیان کالا برخورد می‌شود و کنترل مرزها بیشتر می‌شود.

فرمانده کل انتظامی بیان کرد: برای ایام تعطیلات نوروز بیش از چندین هزار گشت خودرویی، موتور سوار، پیاده، ضربت، آگاهی و راهنمایی و رانندگی در شرق و غرب تهران آماده شدند تا خدمتگذار مردم باشند.

کد مطلب 6058532

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    نظرات

    • امیر پاشا IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
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      پاسخ
      باعرض سلام سال نو را به تمام پرسنل زحمت کش نیرو انتظامی تبریک میگم و امیدوارم همیشه سلامت باشند چیزی که من رو نگران کرده و واقعا ناراحت به شهادت رسیدن یک دو سرهنگ نیرو انتظامی در شهر منه و یک درجه دار که در درگیری و اعتراض ها کشته شد ولی آن دو سرهنگ بدون مجهز بودن به جلیقه ضد گلوله مجهز شدن به ضد گل

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