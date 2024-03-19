کاهش ۱۲ درصدی سرقت از ابتدای سال تا کنون

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در رزمایش اقتدار نوروزی گفت: در سال ۱۴۰۲ انتظامی کل کشور ۹۰ شهید برای حفظ امنیت کشور تقدیم کرده است.
وی افزود: نوروز سال ۱۴۰۲ در اینجا به مردم تهران اطمینان دادیم که با آرامش به سفرهای نوروزی بروند چراکه پلیس آمادگی کامل برای حفظ نظم و آرامش دارد.
محمدیان با بیان اینکه اینکه امسال خرده فروشان مواد مخدر را به خوبی توانستیم جمعآوری کنیم، گفت: از ابتدای سال تا کنون کاهش ۱۲ درصدی سرقت را شاهد بودیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: مشارکت مردم در حفظ امنیت یک موضوع انکار ناپذیر است و از مشارکت خوب مردم تهران در یک سال گذشته تشکر میکنیم.
وی ادامه داد: سعی کردیم تا با راه اندازی ۱۲۰ ایستگاه نوروزی نقاط خلع از منظر حضور پلیس را جبران کنیم.
محمدیان افزود: تمام توان خود را به کار گرفتهایم تا تصادفات به ویژه تصادفات جادهای را کاهش دهیم. بیش از ۳۰۰ تیم مشترک بین اتحادیههای صنفی و واحد نظارت بر اماکن پلیس هماهنگ شدهاند تا با حفظ شئونات اسلامی ماه مبارک رمضان را پشت سر بگذاریم.
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