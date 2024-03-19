به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، وزیر خارجه آمریکا بار دیگر به خاورمیانه سفر خواهد کرد.

« متیو میلر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر با هدف دستیابی به آتش بس در نوار غزه و افزایش امنیت در منطقه خاورمیانه، به عربستان سعودی و سپس به مصر سفر خواهد کرد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکاف که همراه با بلینکن به فیلیپین سفر کرده است، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جده با مقامات سعودی گفتگو خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه برای گفتگو با مقامات مصری به قاهره خواهد رفت. این ششمین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه در ۱۵ مهر خواهد بود.