«گل اومد بهار اومد» منوچهر نیستانی چاپ پنجمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گل اومد بهار اومد» به‌قلم منوچهر نیستانی و تصویرگری پرویز کلانتری، به‌تازگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ پنجم رسیده است.

این‌کتاب نقل ماجراهای نخودی است که به تنهایی در بیابان زندگی می‌کند و برای شکستن طلسم دیو سیاه به جنگ او می‌رود.

«گل اومد بهار اومد» برای نخستین بار در سال ۱۳۴۷ منتشر شد و اکنون شمارگان آن در پنجمین مرحله چاپ به ۴۱ هزار و ۵۰۰ نسخه رسیده است.

در بخشی از کتاب آمده است:

روزی بود، روزگاری بود، قدیما، تو بیابون خدا، نخودی از نخودا، خونه داشت و زندگی، همه چی، هر چی بگی! همه چی، از همه جور، این نخودی بلا، یه چیز کم داشت تو دنیا، هم‌دل و هم‌زبون نداشت. جفت هم آشیون نداشت. نخودی تو اون دَرَندَشت، تنهای تنها می‌گشت.

نخودی با زبان روان و زیبای شعر و به همراه نقاشی‌های قشنگ، به جنگ دیو جادو می‌رود، طلسم او را می‌شکند و راه آمدن بهار را می‌گشاید.

چاپ پنجم این‌کتاب با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ و قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه شده است.