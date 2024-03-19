  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۳

توسط کانون پرورش فکری؛

«گل اومد بهار اومد» منوچهر نیستانی چاپ پنجمی شد

«گل اومد بهار اومد» منوچهر نیستانی چاپ پنجمی شد

کتاب «گل اومد بهار اومد» نوشته منوچهر نیستانی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ پنجم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گل اومد بهار اومد» به‌قلم منوچهر نیستانی و تصویرگری پرویز کلانتری، به‌تازگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ پنجم رسیده است.

این‌کتاب نقل ماجراهای نخودی است که به تنهایی در بیابان زندگی می‌کند و برای شکستن طلسم دیو سیاه به جنگ او می‌رود.

«گل اومد بهار اومد» برای نخستین بار در سال ۱۳۴۷ منتشر شد و اکنون شمارگان آن در پنجمین مرحله چاپ به ۴۱ هزار و ۵۰۰ نسخه رسیده است.

در بخشی از کتاب آمده است:

روزی بود، روزگاری بود، قدیما، تو بیابون خدا، نخودی از نخودا، خونه داشت و زندگی، همه چی، هر چی بگی! همه چی، از همه جور، این نخودی بلا، یه چیز کم داشت تو دنیا، هم‌دل و هم‌زبون نداشت. جفت هم آشیون نداشت. نخودی تو اون دَرَندَشت، تنهای تنها می‌گشت.

نخودی با زبان روان و زیبای شعر و به همراه نقاشی‌های قشنگ، به جنگ دیو جادو می‌رود، طلسم او را می‌شکند و راه آمدن بهار را می‌گشاید.

چاپ پنجم این‌کتاب با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ و قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 6058622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها