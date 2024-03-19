«گل اومد بهار اومد» منوچهر نیستانی چاپ پنجمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گل اومد بهار اومد» بهقلم منوچهر نیستانی و تصویرگری پرویز کلانتری، بهتازگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ پنجم رسیده است.
اینکتاب نقل ماجراهای نخودی است که به تنهایی در بیابان زندگی میکند و برای شکستن طلسم دیو سیاه به جنگ او میرود.
«گل اومد بهار اومد» برای نخستین بار در سال ۱۳۴۷ منتشر شد و اکنون شمارگان آن در پنجمین مرحله چاپ به ۴۱ هزار و ۵۰۰ نسخه رسیده است.
در بخشی از کتاب آمده است:
روزی بود، روزگاری بود، قدیما، تو بیابون خدا، نخودی از نخودا، خونه داشت و زندگی، همه چی، هر چی بگی! همه چی، از همه جور، این نخودی بلا، یه چیز کم داشت تو دنیا، همدل و همزبون نداشت. جفت هم آشیون نداشت. نخودی تو اون دَرَندَشت، تنهای تنها میگشت.
نخودی با زبان روان و زیبای شعر و به همراه نقاشیهای قشنگ، به جنگ دیو جادو میرود، طلسم او را میشکند و راه آمدن بهار را میگشاید.
چاپ پنجم اینکتاب با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ و قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
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