به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، انتخابات کمیسیون‌های مربیان، داوران و ورزشکاران این فدراسیون به صورت آنلاین برگزار شد و در پایان اعضای کمیسیون‌های فوق (۷ عضو اصلی و دو عضو علی البدل) مشخص شدند.

بر همین اساس در کمیسیون مربیان آزاده بیرانوند از استان لرستان و رشته کیک بوکسینگ، علیرضا سلطان محمدی از استان تهران و رشته MMA، پریا محمدی ساسان از استان تهران و رشته سومو، آذردخت خطیبی از استان تهران و رشته ووینام، آرزو کلانتری از استان اصفهان و رشته Go، امیرعباس انوری منتخب فدراسیون اصلی، استان مازندران، رشته گراپلینگ، محمدعلی منوچهری منتخب فدراسیون اصلی از استان همدان، رشته سومو، معصومه منوچهری (علی البدل از استان همدان، رشته Go و جلال امیری( علی البدل از استان تهران و رشته کیک بوکسینگ انتخاب شدند.

برای عضویت در کمیسیون داوران نیز سید یاشار میردامادی از رشته ووکوتورین، محمد بهرام جودری از رشته کیک بوکسینگ، انسیه علی نقی از رشته پنجاک سیلات، سید سعید ضیایی از رشته سامبو، مریم عمیدی مهراز رشته سومو، مجید علی نژاد از رشته MMA، فاطمه عبیری از رشته ووینام، سید مصطفی بالاصفت (علی البدل) از رشته پانکریشن و فاطمه حیدری (علی البدل) از رشته Go رأی لازم را کسب کردند.

همچنین محمد مرتاضی و تهمینه کربلایی صادق هر دو از رشته پنجاک سیلات، سید محسن غلامی از رشته ووکوتورین، محبوبه جلالی شهرکی از رشته پانکریشن، منصور صادقی کرکی از رشته کیک بوکسینگ، بهنام جمال پور از رشته سومو، سمانه عفت خواه از رشته Go، محمد جعفر انصاری( علی البدل) از رشته گراپلینگ و جمشید گیوه چی (علی البدل) از رشته کیک بوکسینگ به عضویت کمیسیون ورزشکاران درآمدند.