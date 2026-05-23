دعوت از ۱۰ ورزشکار همدانی به تیم ملی سومو

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت سطح کیفی رشته ورزشی سومو در کشور و با هدف آمادگی هرچه بیشتر برای رویدادهای پیش‌رو، ۱۰ ورزشکار منتخب از استان همدان به اردوی تیم ملی دعوت شدند. این گروه شامل ۶ ورزشکار آقا و ۴ ورزشکار خانم است که با نظر کادر فنی به این اردو راه یافتند.

علاوه بر حضور ورزشکاران، کادر فنی تیم ملی نیز از ظرفیت‌های مربیان توانمند همدانی بهره خواهد برد؛ بر این اساس، «کاویان‌فر» و «معصومه منوچهری» به عنوان سرمربی، هدایت ملی‌پوشان را در این دوره از اردوها بر عهده خواهند داشت.

شایان ذکر است استان همدان در خردادماه سال جاری، میزبانی برگزاری اردوهای گسترده تیم ملی سومو را بر عهده دارد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده این اردو با حضور ۴۴ ورزشکار شامل ۲۷ آقا و ۱۷ خانم برگزار خواهد شد و میزبانی از این تعداد ورزشکار، نشان‌دهنده ظرفیت و آمادگی بالای زیرساخت‌های ورزشی استان همدان برای برگزاری رویدادهای تراز اول ملی است.