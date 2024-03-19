ایمن سازی ۲۲ نقطه حادثه خیز در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب صبح امروز سه‌شنبه در نشست خدمات سفرهای نوروزی استان خوزستان تاکید کرد: خوزستان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است و در این راستا تجربه‌های اربعین و راهیان نور هم به کار گرفته شد.

حسینی محراب ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از جاده‌های خوزستان از استانداردهای لازم برخوردار نیستند، اکیپ‌هایی از پلیس راه، هلال احمر، راهداری و سایر دستگاه‌ها در این جاده‌ها مستقر شدند و از ۲۲ نقطه حادثه‌خیز در استان ۱۵ مورد از طریق تأمین روشنایی، استقرار چراغ‌گردان و… برطرف و ایمن‌سازی شده است.

استاندار خوزستان اظهار کرد: همه تدارک‌های لازم در رابطه با گردشگری در زمینه روستایی، دریایی، تاریخی، مذهبی و بازارچه‌های صنایع دستی در استان در دستور کار قرار گرفت؛ همچنین پذیرایی از مهمانان نوروزی از مبادی ورودی استان با سبک و سیاق فرهنگ بومی و توسط عشایر از سوی میراث فرهنگی برنامه‌ریزی شد.

حسینی محراب عنوان کرد: اروند یکی از بهترین جاذبه‌های خوزستان است و به این منظور لنج، قایق و کشتی‌های دریایی در نظر گرفته شده است.