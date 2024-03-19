عبادت خدا سبب حفظ ما از گناهان ظاهری و باطنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاریان کارشناس مسائل دینی به مناسبت ماه مبارک رمضان در حسینیه همدانی‌ها به سخنرانی پرداخته و گفت: همه ما انسان‌ها در جهت معنویت و نعمت‌های عظیم معنوی، آفریننده و خالق خود، در معرض سم‌های هلاک کننده زیادی قرار داریم.

وی با بیان اینکه قرآن، انبیا و ائمه معصومین (ع) پادزهرهای این سم‌ها را به ما معرفی کرده‌اند، اظهار کرد: از پیامبر (ص) نقل شده که به همه مردم دنیا فرمودند اکثر شما مردم مسموم هستید و پادزهر و طبیب شما خداوند متعال است.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان با بیان اینکه در آیات خلقت که ۷۰۰ آیه است دقت بفرمائید، عنوان کرد: در این آیات خداوند می‌فرماید کسی که شما و انسان‌های قبل از شما را آفریده است او را عبادت کنید، که محصول مهم این عبادت نگهداری روح و باطن شما از گناهان ظاهری و باطنی است، البته برای عبادت الهی معرفت لازم است بنابراین خدا را با معرفت عبادت کنید، خدایی که شما را آفریده کسی است که زمین را بستر مناسب و آماده برای زندگی شما قرار داده است، او می‌توانست سطح کل زمین را سنگ قرار دهد که برای شما سخت باشد، اگر در آیات الهی دقت کنید مشاهده خواهید کرد که تمام کارهای او موج رحمت در آفرینش است.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: شما نماز می‌خوانید که سجده و رکوع دارد اگر به استخوان‌های کمر و زانو مفصل نمی‌داد آیا انسان صرفاً با ایستاده بودن می‌توانست کارهای خود را انجام بدهد، این خم شدن زانوها شعاع رحمتی از الهی خداوند است، اگر آسمان بسیار به شما نزدیک بود خورشید همه شما را نابود می‌کرد و تمام دریاها را خشک می‌کرد اما در فراز و بلندایی قرار داده است که برای شما سودمند و منفعت آور است، از آسمان برای شما باران و مفید می‌فرستد اگر باران نبود باید همه محصولات را به صورت دستی آب می‌دادید. کره زمین ۴ میلیارد سال عمر دارد در طول این سال‌های یک قطره از اقیانوس‌های آن در هوا پخش نشده است، این عظمت و قدرت خداوند متعال است، به نفع شما است که خداوند زمین را بستر مهیا برای شما قرار داده است، آسمان‌ها را با شما فاصله داده و از بالا به اندازه و با منفعت باران می‌فرستد. همچنین از زمین برای شما هر نوع روزی لازم را با آب باران بیرون می‌آورد.

این استاد اخلاق بیان کرد: خداوند به بندگانش می‌فرماید چرا جای دیگری رفتید و به پرستش کس دیگری پرداختید، گناهکاران و دولت‌های پست و تحقیر شده همچون گاو شیرده چرا خدا را رها کرده و به آمریکا سجده می‌کنند، آنها برای شما چه کردند. خداوند با قدرت خود از زمان آدم تا الان چند میلیارد انسان خلق کرده که هیچکدام شبیه یکدیگر نیستند، خدا را کنار گذاشتی سراغ دشمنان او رفتید و به خودپرستی می‌پردازید، آیا یک ناخن انگشت خود را شما ساختید، روانشناسان عالم کتاب‌های زیادی را نوشتند اما یکی از آنها برای عوارض روان پادزهر مناسبی ارائه نکرده‌اند. حسد، کبر، ریا، حرص، بخل، تنگ نظری و بیماری‌هایی هستند که از پادزهر آنها در این کتاب‌های روانشناسی چه چیزی است، این همه کتاب روانشناسی در اروپا و آفریقا در قاره‌های ۵ قاره دنیا نوشته شده چرا مردمان آنها به مرگ روان دچار می‌شوند و خودکشی‌ها در ۵ قاره بسیار زیاد شده است این همه دکتر روانشناس هم وجود دارد، پیامبر (ص) می‌فرماید طبیب شما خداوند است که شما را آفریده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان با بیان اینکه قرآن به عنوان نسخه‌ای که بسته شده است نمی‌تواند معالجه مشکلات روحی روانی شما باشد، ابراز کرد: شما باید در ابتدا طبیب خود را بشناسید، امام صادق (ع) می‌فرماید با این شناختن، گلی به نام محبت از بستر آن خارج می‌شود. این همه بودایی، مسیحی، اسرائیلی یهودی و صهیونیستی و همه انسان‌هایی که ادعای مسلمانی دارند و بر علیه خواست خداوند با اهل بیت (ع) رابطه ندارند، شهر مدینه مرکز پیامبر بود، دختر پیامبر (ص) یک بار به مسجد آمد و به حاکم و دولت زمان گفت می‌دانید من چه حالی دارم، فریاد حضرت زهرا (ی) برای جانشینی به حق پیامبر بود که او را کنار زده بودند. حضرت فرمودند من همچون بیماری هستم که می‌رود طبیب او را معاینه می‌کند و می‌گوید روی قلب تو یک زخم است برای علاج آن حتماً باید تحمل کنی، یک میله نازک آهنی را در آتش سرخ کنند از سینه فرو کرده آن زخم را بسوزاند. آن میله آهنی را در قلب من فرو کردید و تا روز قیامت از قلبم خارج نمی‌شود. امروز میلیون‌ها مسلمان از اهل بیت بریده‌اند آیا خداوند رزق و روزی آنها را قطع کرده است در مدینه و مکه سخت‌ترین و بدترین حوادث رخ داد.

وی افزود: حضرت فرمود زمان حکومت امیرالمومنین یک ایرانی به کوفه آمد از در مسجد که وارد شد امیر مؤمنان (ع) فرمودند که در کنار من بنشین پس از رفتن او برخی از روی تعصب عرب بودن از امیرمومنان پرسیدند که چرا او را در کنار خود قرار دادی در حالی که عجم بود. او ایرانی بود من تا قیامت دلم به ایرانی‌ها خوش است. وجود مقدس خداوند را با آیات او بشناسید و بدانید که پادزهر تمام سمومی که به روح، عقل و قلب ما حمله می‌کنند به دست خداوند است که نشان دهد چه سم‌هایی شما را هلاک می‌کند، در قرآن و پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) این سموم را بیان کرده و پادزهر آن را بیان می‌کنند، قرآن را نباید صرفاً بر طاقچه قرار داد بلکه باید به دستورات آن عمل کرد.

این کارشناس مذهبی بیان کرد: منافق است کسی که حتی اگر نمازخوان یا روزه‌گیر باشد و گمان کند که مسلمان است اما به خود، همسر و مردم شهر دروغ بگوید و مردم با آن دروغ دلشان خوش شود پس از آن پرده کنار افتد و مردم از دین روی گردان شوند، منافق است کسی که به مردم وعده مسائل مثبت دهد اما در وعده خود تخلف کند. منافق است کسی که به او اعتماد شود و بر اساس این اعتمادی که خود ساخته است کاری را به دست او بسپارند اما پس از مدتی بگویند ۱۰ هزار میلیارد دزدید و رفت و به ناحق بر بیت المال دست درازی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان در پایان خاطرنشان کرد: حضرت مسیح (ع) به خداوند گفت دوست دارم یکی از بندگان خوب تو را زیارت کنم، خداوند او را به سوی زنی هدایت کرد که دو دست، دو پا و دو چشم نداشت. حضرت او را دید که مدام می‌گوید خدایا تو را به تمام نعمت‌های ظاهر و باطن ستایش و شکر می‌کنم، حضرت عیسی (ع) به او سلام داد و آن زن پاسخ داد السلام علیک یا روح الله، حضرت مسیح (ع) گفت تو مرا از کجا شناختی، آن زن گفت از طریق آن کسی که آدرس مرا به تو داد، حضرت مسیح (ع) گفت چرا این همه شکر می‌کنی، آن زن پاسخ داد چرا شکر نکنم در حالی که خداوند چشم مرا گرفته از دیدن نامحرمان محروم هستم، دستم را گرفته نمی‌توانم لقمه حرام بردارم، پای مرا گرفته در مجالس گناه نمی‌توانم شرکت کنم، آیا این شکر ندارد؛ حضرت عیسی (ع) گفت حال تو چگونه است، آن زن گفت دلی پر از یاد او و زبانی پر از شکر او و بدنی پر از صبر در راه او دارم، حضرت عیسی گفت چه کسی خرج تو را اداره می‌کند، آن زن پاسخ داد آن کسی که تمام آسمان‌ها را بدون ستون و بدون طناب معلق نگه داشته است. سخنی که دوربین‌های نجومی عظیم امروز می‌گویند آن زن در آن زمان به حضرت عیسی گفت، همچون این زن بر مشکلات و مصائب صبوری کنیم.

*نویسنده: محمدمهدی رحمتی