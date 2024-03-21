به گزارش خبرنگار مهر؛ به همت قرارگاه جلسات خانگی قرآن کریم غرفه ستارههای زمین در سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم برپا میشود و در این غرفه یک روش جدید در تبلیغ و ترویج جلسات خانگی قرآن کریم مورداستفاده قرار میگیرد.
غرفه ستارههای زمین در بخش اول انواع مختلف جلسات خانگی قرآن را در یک فضای سنتی برای خانوادهها به نمایش میگذارد و در بخش دوم آموزش برگزاری جلسات خانگی قرآن برای کودکان و نوجوانان ارائه میکند.
بخش سوم فعالیتهای غرفه ستارههای زمین در قالب بازی طرحی شده است که افراد میتوانند با اسکن بارکد مربوطه در این غرفه وارد وبگاه setareh114.ir شوند و در آن بازی ۱۴ مرحله وجود دارد و در هر مرحله یک ستاره دریافت میکنند، و در پایان افرادی که ۵ ستاره دریافت کردهاند در یک قرعهکشی، افرادی که ۱۰ ستاره دریافت کردهاند در یک قرعهکشی نفیستر و افرادی که هر ۱۴ ستاره را دریافت کنند در قرعهکشی سفر خانوادگی به مشهد مقدس شرکت داده میشوند.
همچنین تمام افرادی که در این مسابقه شرکت میکنند در قرعهکشی نهایی اعزام ۱۱۴ خانواده به مشهد مقدس شرکت داده خواهند شد.
بخشی با عنوان پویش ستارههای زمین قرار داده شده که افراد میتوانند جلسات خانگی قرآن خود را ثبت کنند و از خدمات این پویش مانند دریافت پرچم جلسات خانگی قرآن، محتواهای تهیه شده برای جلسات خانگی و ثبت جلسه خانگی قرآن در سامانه رسمی استفاده کنند و از مشاورههای لازم برخوردار شوند.
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