جریمه عدم ارائه فاکتور فروش تا سقف ۱۰ میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش فولادی بعدازظهر پنجشبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: کسبه و فروشندگان برای جلوگیری از ثبت تخلف و جرائم نقدی موظف به ارائه فاکتور فروش و درج قیمت کالاها می‌باشند.

فولادی با اشاره به جریمه نقدی تعیین شده برای عدم درج قیمت کالا گفت: میزان این جریمه ۲ میلیون تومان و عدم ارائه فاکتور برای هر کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه در صورت گران‌فروشی جریمه‌ای بین ۱۰ تا ۲۵ برابر ارزش اعمال می‌شود، ابراز کرد: شهروندان می‌توانند تخلفات را ضمن رسیدگی توسط بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۲۴ با در میان بگذارند.

فولادی خاطرنشان کرد: طرح نظارت نوروزی و ماه مبارک رمضان از ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۲ به صورت سه شیفت کاری آغاز شده و تا عید فطر نیز ادامه خواهد داشت.