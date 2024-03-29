۷۰ درصد تصادفات نوروزی در جاده ها و ۳۰ درصد در شهرها رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در خصوص آخرین وضعیت جاده‌های کشور مطرح کرد: تمامی مسیرها و جاده‌های کشور باز هستند اما در استان‌های شمالی کشور شاهد حجم ترافیک سنگین هستیم.

وی افزود: در استان مازندران (چالوس و آزادراه تهران- شمال) استان گیلان و خراسان میزان تردد بالایی مشاهده می‌شود. در پایتخت نیز همچنان شاهد خروج مسافران از استان تهران هستیم.

سرهنگ شیرانی با اشاره به وقوع ۵۰۶ تصادف فوتی گفت: در این روزها متأسفانه شاهد جان باختن ۶۱۷ نفر از هموطنان بوده ایم.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا این در حالی است که ۱۳ هزار و ۲۶۷ نفر دیگر هم در این مدت مجروح شدند.

وی بیشترین دلایل تصادفات را سرعت بالا در هنگام رانندگی، خستگی و خواب آلودگی رانندگان در تصادفات جاده‌ای دانست و گفت: بیشترین میزان تصادفات با آمار ۷۰ درصد مختص تصادفات جاده‌ای و ۳۰ درصد تصادفات شهری بوده است.

سرهنگ شیرانی در خصوص میزان ترددها گفت: میزان ترددها امسال با کاهش ۳ درصد رو به رو بوده است که بیشتر به علت شرایط نامساعد جوی کشور بوده است.

وی در پایان گفت: امیدوارم با نزدیک شدن به پایان ایام تعطیلات نوروزی شاهد کاهش ترددهای جاده‌ای باشیم.