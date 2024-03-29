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۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۰

سرهنگ شیرانی:

۷۰ درصد تصادفات نوروزی در جاده ها و ۳۰ درصد در شهرها رخ داده است

۷۰ درصد تصادفات نوروزی در جاده ها و ۳۰ درصد در شهرها رخ داده است

رییس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از آخرین وضعیت جاده‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در خصوص آخرین وضعیت جاده‌های کشور مطرح کرد: تمامی مسیرها و جاده‌های کشور باز هستند اما در استان‌های شمالی کشور شاهد حجم ترافیک سنگین هستیم.

وی افزود: در استان مازندران (چالوس و آزادراه تهران- شمال) استان گیلان و خراسان میزان تردد بالایی مشاهده می‌شود. در پایتخت نیز همچنان شاهد خروج مسافران از استان تهران هستیم.

سرهنگ شیرانی با اشاره به وقوع ۵۰۶ تصادف فوتی گفت: در این روزها متأسفانه شاهد جان باختن ۶۱۷ نفر از هموطنان بوده ایم.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا این در حالی است که ۱۳ هزار و ۲۶۷ نفر دیگر هم در این مدت مجروح شدند.

وی بیشترین دلایل تصادفات را سرعت بالا در هنگام رانندگی، خستگی و خواب آلودگی رانندگان در تصادفات جاده‌ای دانست و گفت: بیشترین میزان تصادفات با آمار ۷۰ درصد مختص تصادفات جاده‌ای و ۳۰ درصد تصادفات شهری بوده است.

سرهنگ شیرانی در خصوص میزان ترددها گفت: میزان ترددها امسال با کاهش ۳ درصد رو به رو بوده است که بیشتر به علت شرایط نامساعد جوی کشور بوده است.

وی در پایان گفت: امیدوارم با نزدیک شدن به پایان ایام تعطیلات نوروزی شاهد کاهش ترددهای جاده‌ای باشیم.

کد مطلب 6064680

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