تمرکزم روی بازیهاست نه تمدید قراردادها/ما هم با گل محمدی می رفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را پس از تمرین جمعه شب پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: دوشنبه هفته پیش شروع کردیم و از یک هفته تمرین کاملا راضی هستم. حضور تماشاگران باعث می شود که ارتباط بین تماشاگران و بازیکنان بیشتر از قبل شود.

وی در مورد تمدید قرارداد برخی بازیکنان برای فصل آینده و این که با باشگاه صحبت داشته است گفت: بیشتر تمرکزم روی این فصل است و قرارداد من هم در پایان فصل تمام می شود. به همین خاطر تمرکزم روی بازی های این فصل است.

اوسمار در مورد بازیکنان غایب در تمرین پرسپولیس گفت: فقط وحدت هنانوف مصدوم است که در بازی تیم ملی کشورش دچار این مشکل شده است. کادر پزشکی پرسپولیس با کادر تاجیکستان در ارتباط است تا ببینیم در جواب آزمایشات میزان مصدومیتش چقدر است. سایر ملی پوشان را هم استراحت دادیم چون فشار زیادی به آنها وارد شده است.

وی در مورد این که چقدر امیدوارید که مثل سال گذشته پس از شروع سال جدید همه بازی ها را ببرید و قهرمان شوید گفت: امسال شرایط خوبی داریم و امیدواریم بتوانیم از قهرمانی هایی که فصل گذشته داشتیم دفاع کنیم و دوباره به این قهرمانی ها برسیم.

اوسمار در مورد حمایتی که یحیی گل محمدی از وی و تیمش داشته است گفت: یحیی معلم خوبی برای من بوده است. در کنار او چیزهای زیادی یاد گرفته ام. شاید اگر گل محمدی پس از جدایی از پرسپولیس به تیم دیگری می رفت کل کادر فنی هم از این تیم جدا می شد.