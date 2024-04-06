سرعت اینترنت تا خرداد ۳۰درصد افزایش می یابد

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامههای افزایش سرعت اینترنت در سال جدید گفت: با افزایش تعرفه اپراتورها، تعهدی از اپراتورها گرفتیم به این ترتیب که تا خرداد سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد و تا پایان سال، ۵۰ درصد به سرعت اینترنت اضافه شود.
وی افزود: مشاهده داشبوردهای جهانی نشان داده که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، سرعت ثابت و سیار افزایش یافته و رتبه ما بهبود پیدا کرده است به طوری که ارتباطات موبایل ۵ پله و ارتباطات ثابت حدود ۳ پله بهبود پیدا کرده است.
زارع پور با بیان اینکه مردم، شایسته بهترینها هستند و وزارت ارتباطات تصمیم دارد مشکلات را به صورت ریشهای حل کند، تصریح کرد: یکی از پروژههایی که در مسیر حل مشکلات کمک میکند پروژه فیبرنوری است که چهره ارتباطات ثابت ما را تغییر میدهد چرا که بیش از ۱۰ سال است در انتهای جدول هستیم که انشاءالله با اجرای این پروژه به یک سوم بالای جدول صعود پیدا میکنیم.
نظر شما