به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بینالمللی «طوفان الاحرار» پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه در آستانه روز جهانی قدس و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، به همت مدیریت زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی در صحن قدس حرم امام رئوف برگزار میشود.
اهمیت قدس شریف و کشور فلسطین، تنها مربوط به دین مبین اسلام و مسلمانان نبوده، بلکه مورد توجه همه ادیان ابراهیمی و پیروان این ادیان از قدیمالأیام و در اعصار و دورههای گوناگون تاکنون بوده است از همین رو این همایش با حضور میهمانانی از سراسر جهان اسلام در تاریخ مذکور ساعت ۱۶:۳۰ به زبان عربی آغاز خواهد شد.
این همایش بین المللی رسماً به زبان عربی برگزار میشود اما به صورت همزمان سخنان سخنرانان برای حاضران در همایش به ۵ زبان زنده دنیا ترجمه خواهد شد.
همچنین با توجه به اهمیت بازتاب جهانی امثال اینگونه همایشها، محتوای آن در فضای رسانهای به جهت آگاه سازی مردم جهان با ماهیت رژیم صهیونیستی و مظلومیت و نسلکشی و جنایات فاجعه بار بشری این رژیم در مقابل مردم فلسطین و بالأخص غزه منعکس میشود.
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