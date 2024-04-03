به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، از دستیابی به دانش فنی تکثیر ماکرو جلبک‌های دریایی توسط محققان این مؤسسه خبر داد و گفت: موضوع جلبک و پرداختن به ماکروجلبک‌ها در سواحل خلیج فارس و دریای عمان موضوع بسیار مهمی است که باید مد نظر محققان مؤسسه قرار گیرد.

وی با اشاره به وجود ۳۰۹ گونه ماکروجلبک در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، افزود: بیش از ۶۸ عنوان پروژه تحقیقاتی در بخش‌های مختلف مؤسسه اجرایی شده است که بخش عمده آن توسط مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور - چابهار از سال ۱۳۷۰ به بعد و با گذشت بیش از ۳۰ سال تجربه حادث شده که در پروژه جدید همکاران این مجموعه به عنوان مجری طرح به کمک همکاران متخصص دیگر، دستیابی به تکنیک نشا ماکروجلبک اولوا یا کاهوی دریایی را در دو گونه به دست آوردند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۵ گونه جلبک در جهان تولید شده و پرورش حدود ۳ میلیارد دلار جلبک و محصولات آن توسط کشورهای مختلف انجام شده که جلبک سبز اولوا در تمام طول سال در شرایط آزمایشگاهی قابل بهره‌برداری بوده است و می‌توان نشا سالم را از این گونه تولید کرد و در مرحله بعدی تجاری‌سازی و ترویج این یافته است که می‌توانیم به انتقال دانش فنی و ترویج در فاز نیمه صنعتی و صنعتی نائل شویم.

گفتنی است؛ جلبک‌ها بیش از ۲۴۰۰ کاربرد صنعتی به ویژه در صنایع آرایشی، بهداشتی و صنایع دارویی دارند. جلبک‌ها سرشار از امگا ۳، امگا ۶، اسیدهای آمینه، آنتی اکسیدان و ویتامین هستند و امکان کشت در سواحل استان سیستان و بلوچستان را داشته و تاکنون بیش از ۱۸۰ گونه اقتصادی شناسایی شده است که می‌تواند جایگزین فعالیت‌های صید و صیادی شود.