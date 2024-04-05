کدام میوه ها قند بیشتری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه ملی دیابت و بیماریهای گوارشی و کلیوی به افراد مبتلا به دیابت توصیه میکند که میوهها را در یک رژیم غذایی متعادل بگنجانند. با این حال، برخی از محصولات میوه مانند آب میوهها و میوههای خشک دارای محتوای قند بالایی هستند. اجتناب از این میوهها میتواند به کاهش خطر افزایش قندخون کمک کند.
ویتامینها، فیبر، مواد معدنی و آنتیاکسیدانهای ضروری در بسیاری از میوهها میتوانند به بهبود سلامت کمک کنند و خوردن میوهها و سبزیجات ممکن است فرد را کمتر در معرض خطر کمتر ابتلاء به بیماری قلبی و سرطان قرار دهد.
نتایج یک مطالعه نشان میدهد که خوردن میوه میتواند به پیشگیری از دیابت کمک کند. با این حال، مهم است که از محتوای غذایی کامل میوهها آگاه باشید و رژیم غذایی را بر اساس آن برنامه ریزی کنید.
میزان قند موجود در همه میوهها یکسان نیست و برخی از آنها به طور قابلتوجهی محتوای قند بیشتری نسبت به بقیه دارند.
میوههای پُر قند
هندوانه
موز بیش از حد رسیده
آناناس
خوردن این میوهها برای افراد دیابتی هنوز بی خطر است و نیازی به حذف آنها از رژیم غذایی نیست. با این حال، مهم است که از محتوای قند آنها آگاه باشید و بر اساس آن برنامهریزی کنید.
در حالی که این میوهها سرشار از کربوهیدرات هستند، سرشار از ویتامینها، مواد معدنی و سایر مواد مغذی نیز هستند. اولویت دادن به میوهها به عنوان منبع کربوهیدرات میتواند به شکل بخشی جدایی ناپذیر از یک رژیم غذایی مناسب دیابت کمک کند.
منبع معتبر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) بیان میکند که نوشیدن آب میوه در طول وعده غذایی یا به تنهایی به سرعت سطح قند خون فرد را افزایش میدهد.
برخلاف خوردن میوههای تازه که حاوی فیبر هستند، آب میوه منبع غلیظی از قند است که میتواند به سرعت قند خون فرد را افزایش دهد.
یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۱۷ نشان داد که مصرف میوههای تازه خطر ابتلاء به دیابت نوع ۲ را در افراد کاهش میدهد. محققان همچنین دریافتند افراد مبتلا به دیابت که به طور منظم میوههای تازه میخورند کمتر در معرض خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی عروقی هستند.
افراد همچنین میتوانند میوههای خشک را در رژیم غذایی خود بگنجانند، البته به شرطی که با شکر اضافه خشک نشده باشند.
ترکیب میوههای خشک با آجیل نیز میتواند به مدیریت قند خون کمک کند. آجیل سرشار از چربی، فیبر و پروتئین است. این سه ماده مغذی هضم را کند میکنند و میتوانند از افزایش قند خون جلوگیری کنند.
در مطالعهای محققان ارتباط مثبتی بین مصرف آجیل و میوههای خشک و پیشگیری از دیابت نوع ۲ پیدا کردند. با توجه به حذف آب در فرآیند خشک کردن، میوههای خشک از نظر حجم نسبت به میوههای تازه غلظت قند بسیار بالاتری دارند و انجمن دیابت آمریکا (ADA) تأیید میکند که خوردن میوههای خشک در حد متعادل میتواند گزینه خوبی برای افراد مبتلا به دیابت باشد.
این میوههای خشک قند بالایی دارند
زردآلو
آناناس
کشمش
نتایج مطالعات نشان میدهد افراد باید به دنبال کاهش سایر کربوهیدراتها از رژیم غذایی خود باشند و میوهها را به عنوان بخشی از برنامه غذایی عادی خود قرار دهند.
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