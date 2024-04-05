حضور گسترده مردم کهگیلویه و بویراحمد برای آغاز راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، تا دقایقی دیگر راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر یاسوج و سایر مناطق کهگیویه و بویراحمد آغاز می‌شود.

راهپیمایی روز قدس آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان در یاسوج از میدان هفت تیر، خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان حضرت صاحب‌الزمان (عج)، مصلای امام خمینی (ره) و در ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

در دهدشت از میدان امام حسین (ع)، بلوار سپاه پاسداران، مصلای نماز جمعه، ساعت ۱۱ صبح و گچساران از میدان امام خمینی (ره) تا بسیج جوانان، ساعت ۱۱ صبح این راهپیمایی را خواهیم داشت.

لیکک از میدان بسیج، خیابان امام خمینی (ره)، میدان مرکزی، مصلای نماز جمعه، ساعت ۱۰ و ۳٠ دقیقه صبح، لنده از جلوی سپاه پاسداران، خیابان امام خمینی (ره)، مصلای نماز جمعه، ساعت ۱۱ صبح، شهر سی‌سخت از میدان الله تا مسجد جامع امام علی (ع)، ساعت ۱۱ صبح و شهر چرام از میدان شهدای فراجا، بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید مطهری، مصلای حضرت ابوطالب (ع)، ساعت ۱۱ صبح حضور راهپیمایان پیش بینی شده است.

همچنین در شهر باشت از چهار راه کتاب به سمت مصلای نماز جمعه، ساعت ۱۰ و ۳٠ دقیقه صبح، مارگون از گلزار شهید افتاده تا مصلای حضرت امام رضا (ع)، ساعت ۱۱ صبح، سوق مسجد امام حسین (ع)، خیابان شهدا، خیابان شهید سلیمانی، مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج)، ساعت ۱۱ و۳٠ دقیقه و قلعه‌رئیسی میدان امام حسین (ع)، خیابان امام خمینی (ره)، مصلای نماز جمعه محمد رسول‌الله (ص)، ساعت ۱۰ و ۳٠ دقیقه صبح راهپیمایی روز قدس را خواهیم داشت.

در دیشموک از میدان شهدا، بلوار غدیر، میدان امام حسین (ع)، میدان معلم، بلوار آزادی، مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۱۰ صبح، شهر سرفاریاب: از میدان شهدا (ورودی شهر) تا مصلای نماز جمعه، ساعت ۱۱ صبح، پاتاوه از جلوی مسجد صاحب‌الزمان (عج) تا مصلای امام هادی (ع)، ساعت ۱٠ و ۳٠ دقیقه صبح و چیتاب از مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج) به سمت میدان بسیج، ساعت ۱۱ و ۳٠ دقیقه راهپیمایی روز قدس برگزار می‌شود.

در لوداب از امامزاده طاهر (ع) به سمت یادمان شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح، سپیدار از جلوی حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) به سمت گلزار مطهر شهدا، ساعت ۱۰ و ۳٠ دقیقه صبح، ممبی از جلوی بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج سیدالشهداء (ع)، تا مسجد حضرت صاحب الزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح و سرآسیاب از میدان اصلی شهر تا گلزار مطهر شهدا، ساعت ۱۰ صبح این راهپیمایی برگزار می‌شود.

راهپیمایی روز قدس در جاورده از میدان امام حسین (ع)، خیابان امام خمینی (ره)، گلزار مطهر شهدا، ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه صبح، بردپهن زیلایی از دبیرستان امام هادی (ع) تا گلزار مطهر شهدا، ساعت ۱۰ صبح و تمنک از مدرسه راهنمایی آزادگان تا گلزار مطهر شهدا، ساعت ۱۰ صبح پیش بینی شد.