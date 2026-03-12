اعلام مسیرهای راهپیمایی روز قدس در کهگیلویه و بویراحمد

به کزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اشلامی کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در استان را اعلام کرد.
بر این اساس در یاسوج: ۱۰ صبح، از میدان هفت تیر، خیابان آیتالله طالقانی، خیابان جمهوری اسلامی، میدان امام حسین (ع). سخنران مراسم: حضرت آیتالله ملکحسینی.
دهدشت: ۱۰:۳۰ صبح، از جلوی سپاه پاسداران، بلوار سپاه، میدان مرکزی.
گچساران: ۱۰:۳۰ صبح، از پارک شهدای گمنام، بلوار ولی عصر (عج)، مصلی بزرگ امام خمینی (ره).
لیکک: ۱۰:۳۰ صبح، از میدان بسیج، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان بعثت، خیابان جمهوری اسلامی، مصلی نماز جمعه.
لنده: ۱۱ صبح، از جلوی سپاه پاسداران، خیابان امام خمینی (ره)، مصلی نماز جمعه.
سیسخت: ۱۱ صبح، از میدان الله، چهار راه ولی عصر (عج)، سیلبند، مسجد جامع امام علی (ع).
سوق: ۱۱ صبح، از مسجد امام حسین (ع)، خیابان شهدا، خیابان شهید سلیمانی، میدان امام خمینی (ره)، مصلی نماز جمعه.
باشت: ۱۰:۳۰ صبح، از چهار راه کتاب به سمت مصلی امام خمینی (ره).
مارگون: ۱۱ صبح، از گلزار مطهر شهید افتاده به سمت مصلی حضرت امام رضا (ع).
چرام: ۱۱ صبح، از میدان شهدای فراجا، بلوار شهید مطهری، مصلی حضرت ابوطالب (ع).
قلعهرئیسی: ۱۰:۳۰ صبح، از میدان امام حسین (ع)، خیابان امام خمینی (ره)، مصلی نماز جمعه محمد رسولالله (ص).
دیشموک: ۱۰:۳۰ صبح، از میدان شهدا، بلوار غدیر، میدان معلم، بلوار آزادی، مصلی امام خمینی (ره).
پاتاوه: ۱۰:۳۰ صبح، از جلوی مسجد صاحبالزمان (عج) تا مصلی امام هادی (ع).
چیتاپ: ۱۱:۳۰ صبح، از مسجد جامع صاحبالزمان(عج) به سمت میدان بسیج.
سرفاریاب: پس از نماز جمعه، از مصلی نماز جمعه، خیابان امام خمینی(ره)، میدان شهدا.
لوداب: ۱۰:۳۰ صبح، از مسجد امام حسین (ع) تلدراز به سمت یادمان شهدای گمنام
سپیدار: ۱۰ صبح، از حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع)، بلوار شهدای سپیدار، گلزار مطهر شهدا.
مُمبی: ۱۰:۳۰ صبح، از جلوی بخشداری، دوراهی کمیته امداد، مسجد حضرت صاحبالزمان(عج).
موگرمون: ۱۰ صبح، از جلو بخشداری تا گلزار شهدای دهستان شیتاب.
سرآسیاب: ۱۰ صبح، از فلکه اصلی شهر تا مسجد امام خمینی(ره).
ایدنک: ۱۰ صبح، از جلوی مسجد صاحبالزمان(عج)، گلزار مطهر شهدا، مسجد امیرالمومنین(ع).
قیام: ۱۰ صبح، از جلوی مرکز بهداشت تا گلزار مطهر شهدا.
جاورده: ۱۰:۳۰ صبح، میدان امام حسین(ع)، خیابان امام خمینی(ره)، گلزار مطهر شهدا.
بردپهن زیلایی: ۱۰:۳۰ صبح، از دبیرستان امام هادی(ع) تا گلزار مطهر شهدا.
امامزاده جعفر: ۱۰ صبح، از حوزه مقاومت بسیج امام جواد(ع) تا حرم مطهر امامزاده.
