برگزاری کاروان شاد پیمایی از حسینیه ثارالله تا گلزار شهدای یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شاد پیمایی به مناسبت آغاز امامت مهدی صاحب الزمان (عج) و جشن بزرگ امامت حضرت ولیعصر (عج) با حضور مردم و مسئولان و با سخنرانی نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد عصر سهشنبه ۱۱ شهریورماه در گلزار مطهر شهدای یاسوج برگزار میشود.
شرکت کنندگان در شاد پیمایی از ساعت ۱۶ مسیر حسینیه ثارالله تا گلزار شهدای یاسوج را طی میکنند.
اجرای مولودیخوانی توسط مداحان برجسته کشور همچون باب، حیدری، رضایی، انوری و پناهی و قرعه کشی و هدای جوایز نفیس از جمله برنامههای پیش بینی شده در جشن آغاز امامت مهدی صاحب الزمان در گلزار مطهر شهدا در زیرتل است.
