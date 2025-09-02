  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۴

برگزاری کاروان شاد پیمایی از حسینیه ثارالله تا گلزار شهدای یاسوج

برگزاری کاروان شاد پیمایی از حسینیه ثارالله تا گلزار شهدای یاسوج

یاسوج-شاد پیمایی به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، با حضور مردم و خانواده‌های شهدا، عصر سه شنبه از حسینیه ثارالله آغاز و به گلزار شهدای یاسوج خاتمه پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شاد پیمایی به مناسبت آغاز امامت مهدی صاحب الزمان (عج) و جشن بزرگ امامت حضرت ولی‌عصر (عج) با حضور مردم و مسئولان و با سخنرانی نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد عصر سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه در گلزار مطهر شهدای یاسوج برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان در شاد پیمایی از ساعت ۱۶ مسیر حسینیه ثارالله تا گلزار شهدای یاسوج را طی می‌کنند.

اجرای مولودی‌خوانی توسط مداحان برجسته کشور همچون باب، حیدری، رضایی، انوری و پناهی و قرعه کشی و هدای جوایز نفیس از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در جشن آغاز امامت مهدی صاحب الزمان در گلزار مطهر شهدا در زیرتل است.

کد خبر 6577031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها