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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۹

جام جهانی وزنه برداری - تایلند

وزنه‌برداران فوق سنگین راهی تایلند شدند

وزنه‌برداران فوق سنگین راهی تایلند شدند

علی داوودی، آیت شریفی، دو وزنه‌بردار دسته فوق سنگین، تهران را به مقصد پوکت، محل برگزاری جام جهانی وزنه‌برداری ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه آخر کاروان وزنه‌برداری ایران متشکل از علی داوودی، آیت شریفی، احسان دارابیگی (مربی) و حسین حبیبی (ماساژور) امروز تهران را به مقصد تایلند ترک کرد.

پیش از این میر مصطفی جوادی و رضا دهدار همراه با نواب نصیرشلال (سرمربی) و بهمن زارع (مربی) راهی پوکت شده بودند.

مسابقات جام جهانی وزنه‌برداری در پوکت، آخرین مرحله گزینشی المپیک پاریس محسوب می شود و ملی پوشان وزنه‌برداری ایران برای کسب ۳ سهمیه المپیک تلاش می کنند.

دکتر امین نوروزی و محمد صادق محمدی به عنوان پزشک و داور در کادر اجرایی مسابقات جام جهانی وزنه‌برداری در پوکت حضور دارند.

کد مطلب 6069866
سیده فرزانه شریفی

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