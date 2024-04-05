به گزارش خبرگزاری مهر، گروه آخر کاروان وزنه‌برداری ایران متشکل از علی داوودی، آیت شریفی، احسان دارابیگی (مربی) و حسین حبیبی (ماساژور) امروز تهران را به مقصد تایلند ترک کرد.

پیش از این میر مصطفی جوادی و رضا دهدار همراه با نواب نصیرشلال (سرمربی) و بهمن زارع (مربی) راهی پوکت شده بودند.

مسابقات جام جهانی وزنه‌برداری در پوکت، آخرین مرحله گزینشی المپیک پاریس محسوب می شود و ملی پوشان وزنه‌برداری ایران برای کسب ۳ سهمیه المپیک تلاش می کنند.

دکتر امین نوروزی و محمد صادق محمدی به عنوان پزشک و داور در کادر اجرایی مسابقات جام جهانی وزنه‌برداری در پوکت حضور دارند.