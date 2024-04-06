به گزارش خبرگزاری مهر، میر مصطفی جوادی، امروز (شنبه ۱۸ فروردین) در آخرین مرحله گزینشی المپیک، برای کسب سهمیه المپیک پاریس در دسته ۸۹ کیلوگرم مسابقات جام جهانی وزنه‌برداری به روی تخته می‌رود.

جالب است بدانید از سال ۱۹۴۸ تاکنون وزنه‌برداری ایران موفق به کسب ۷۸ سهمیه شده است و جوادی در صورت قطعی کردن سهمیه خود در پوکت، هفتادونهمین سهمیه تاریخ وزنه‌برداری ایران در المپیک‌ها را به دست خواهد آورد.

در دسته وزنی ۸۹ کیلوگرم که در وزنه برداری به نیمه سنگین یا Light Heavyweight معروف است پیش از این ۹ وزنه‌بردار ایرانی موفق به کسب سهمیه و حضور در المپیک شده‌اند.

اسامی این نفرات در ادامه به شرح زیر است:

میر رسول رئیسی - ۱۹۴۸ لندن

محمد حسن رهنوردی - ۱۹۵۲ هلسینکی

جلال منصوری - ۱۹۵۶ ملبورن

منگشتی امیریان - ۱۹۶۰ رم

رضا استکی - ۱۹۶۴ توکیو

علیرضا آذری - ۱۹۹۲ بارسلون

شاهین نصیری نیا - ۲۰۰۰ سیدنی

سهراب مرادی - ۲۰۱۲ لندن

کیانوش رستمی - ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریودوژانیرو

در این میان کیانوش رستمی تنها وزنه‌بردار مدال‌آور ایران در این دسته وزنی در المپیک است.