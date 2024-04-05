حضور گسترده مردم جهان در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر ، همزمان با برگزاری روز جهانی قدس در ایران اسلامی، مردم کشورهای مختلف منطقه و جهان در این روز مهم به خیابان‌ها آمدند.

شامگاه گذشته رسانه‌های ترکیه تصاویری از حضور گسترده مردم شهر قونیه در تظاهرات روز جهانی قدس خبر دادند.

بنابراین گزارش، این تظاهرات در ترکیه بنا بر رسم هر ساله در این مقطع زمانی برگزار می‌شود.

امروز نیز خبرنگار مهر تصاویری از راهپیمایی گسترده مردم کشمیر در روز جهانی قدس مخابره کرده است.

همچنین مردم اندونزی با برگزاری تظاهراتی گسترده در شهر جاکارتا در مراسم روز جهانی قدس مشارکت کردند.

مردم یمن نیز در شهر صنعا با برگزاری یک راهپیمایی میلیونی روز جهانی قدس را گرامی داشتند.

مردم بحرین نیز با برگزاری تظاهراتی گسترده در شهر الدراز در مراسم روز جهانی قدس مشارکت کردند.

مردم پاکستان نیز در اسلام آباد و دیگر مناطق این کشور به طور گسترده در مراسم روز جهانی قدس شرکت کرده و شعارهایی در حمایت از ملت فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی سر دادند.

مردم اردن نیز با برگزاری یک راهپیمایی گسترده در امان پایتخت این کشور در مراسم روز جهانی قدس مشارکت کردند.