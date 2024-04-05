به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته همدان بیان کرد: برخی بر این باورند ایران با این همه مشکلات چرا باید به فلسطین و غزه کمک کند در حالی که غزه نوک پیکان مبارزه جهان اسلام با آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران همواره اعلام کرده است که با تمام قدرت در کنار قدس و غزه هستند افزود: دشمن می‌خواهد بین ملت ایران با قدس، مقاومت، جهاد، سخنان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و قرآن فاصله بیندازد بنابراین برای رسیدن به این هدف شبهات و سوالاتی مبنی بر چرایی کمک ایران به فلسطین و غزه مطرح می‌کند.

حاجی بابایی اضافه کرد: برخی عنوان می‌کنند اگر حماس حمله نمی‌کرد این جنگ رخ نمی‌داد در حالی که این تفکر اشتباه است چرا که ۷۵ سال است که رژیم کودک کش به مردم فلسطین یورش داشته و در هر حمله شمار زیادی را شهید کرده است.

وی بیان کرد: حمله حماس برای پیشگیری از تحقق اهداف آمریکا بود چرا که آنها در فکر حذف حماس، غزه و حزب الله از نقشه جهان بودند و سرکوب کردن نیروهای مردمی عراق و در نهایت ایران آخرین هدفشان بود.

وی افزود: کسانی که با رژیم صهیونیستی مقابله و جنگ می‌کنند از ایران، اسلام و انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند بنابراین حق داریم از این رزمندگان دفاع کنیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز طبق تعاریف بین المللی برای حفظ امنیت کشورمان باید به هزار کیلومتر آن طرف تر رفت.

وی اظهار کرد: غزه، لبنان، سوریه و حزب الله به قدرت سیاسی ایران کمک می‌کند اگر حرف اول جهان را می زنیم یک پای قدرت ما جبهه مقاومت است در غیر این صورت ما را خفه می‌کردند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: از منظر انسانی، دفاع از مظلوم یک وظیفه دینی، انسانی و بین المللی است، اینها بیشترین علاقه را به اهل بیت (ع) دارند و اینها در جهان به نام اهل بیت می‌جنگند.

حاجی بابایی گفت: امروز آنچه ملاک جهان است اسلام اهل بیت (ع) است نه اسلام عربستان، تفکر وهابیت خجالت می‌کشد ولی تفکر شیعه و علوی سرافراز است.

وی ادامه داد: آمریکا در زمینه رژیم صهیونیستی به بن بست رسیده و برخی از حرکات ناشی از سیاست آمریکا با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در ایالات متحده است بنابراین باید حواسمان به ترفند دشمن باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی با صداقت یا بی صداقت به ظاهر دنبال محو اسرائیل هستند اما ریشه اینها تضعیف رهبری انقلاب، سپاه و نیروهای مسلح است.

حاجی بابایی تاکید کرد: مگر می‌شود ایران جواب رژیم صهیونیستی را ندهد؟ ولی به موقع و حساب شده پاسخ کوبنده می‌دهد اما باید منتظر تدبیر رهبر معظم انقلاب و تصمیم نظام بود.

وی تصریح کرد: علت دیوانگی رژیم صهیونیستی رسیدن او به بن بست است بنابراین با این کارها در تلاش برای ایجاد جنگ جهانی است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اسرائیل با عقب نشینی دنبال جنگ منطقه‌ای و فرار از شکست است اما سیاست ایران درصدد گوشمالی دشمن بدون ایجاد جنگ منطقه‌ای است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه همه مسئولان برای رفع گرانی ایستادند تا رضایت عمومی افزایش یابد اظهار کرد: مشکل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته رفع شد و امسال هم دنبال رفع مشکل کارگران و شرکتی‌ها هستیم.

حاجی بابایی تاکید کرد: زندگی افراد در صورت تصدی پست و مقام نباید با طبقه متوسط فرقی کند.

وی با بیان اینکه امسال سال ایجاد مسکن در همدان است افزود: سه هزار هکتار زمین شامل ۶۰ هزار قطعه باید رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد تا آنها خودشان مسکن بسازند.