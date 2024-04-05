رژیم صهیونیستی روزهای پایانی خود را سپری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، روز جمعه همزمان با روز جهانی قدس، در راهپیمایی باشکوه این روز در تهران در کنار مردم نمازگزار و روزهدار ایران اسلامی حاضر شد.
رئیس دستگاه قضا در جریان راهپیمایی روز قدس، گفت: جنایات بعضاً بیسابقهای که طی ۶ ماه اخیر از سوی رژیم غاصب صهیونیستی در غزه صورت گرفته است با حمایتهای رژیم آمریکا بوده است و آمریکاییها در این قضیه مسئول هستند و باید پاسخگوی جامعه جهانی باشند.
وی افزود: صهیونیستها طی ۶ ماه اخیر از هیچ جنایتی در غزه فروگذار نبودند و بعضاً جنایاتی را انجام دادند که حتی چهارپایان درندهخو نیز از انجام آنها اکراه دارند؛ صهیونیستها علاوه بر نسلکشی و کودککشی، در غزه به نوزادکُشی نیز روی آوردند؛ آنها ماهیت جنایتکارانه خود را به منصه ظهور رساندند و ثابت کردند که برای هیچ اصل و اصولی، اندک اعتباری قائل نیستند؛ امروز دیگر کسی در دنیا کمترین تردیدی در خصوص جنایتکار بودن صهیونیستها ندارد.
محسنی اژهای گفت: جنایات سبعانه صهیونیستها در غزه و اقدامات جنونآمیز آنان در منطقه از روی استیصال و درماندگی است و این رژیم منحوس روزهای پایانی خود را سپری میکند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: هر انسانی که از وجدان و عواطف بهرهمند است، در قبال اتفاقاتی که در غزه در حال وقوع است احساس مسئولیت میکند لذا روز قدس امسال نه تنها در ممالک اسلامی، پر شکوه برگزار میشود بلکه در کشورهای غربی نیز که بعضاً دولتهایشان حامیان رژیم سفاک صهیونیستی هستند هم مردم علیه جنایتکاران صهیونیست و حامیانشان به خروش خواهند آمد.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً روز قدس امسال نقطه عطفی در تاریخ مقاومت اسلامی علیه غاصبان صهیونیستی خواهد بود.
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