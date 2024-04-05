مستند پرتره «احمد جبرئیل» در پایان تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، مستند زندگی پرفرازونشیب احمد جبرئیل دبیر کل فقید جبهه خلق برای آزادی فلسطین با عنوان «ابو جهاد، پدر جهاد» بر اساس مصاحبه‌ای اختصاصی با وی، توسط بنیاد فرهنگی روایت فتح تولید شده است.

احمد جبرئیل دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، هم پیمان راهبردی ایران و سوریه، عضو بیشتر ائتلاف‌های فلسطینی و مخالف رویکرد سازش و مذاکره با رژیم صهیونیستی بوده است.

وی از نظر رژیم صهیونیستی یکی از سرسخت‌ترین دشمنان آن به شمار می‌آمده و به همین دلیل نیز بارها برای ربودن و ترور وی تلاش شده است.

این مستند پرتره به همت گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح تهیه شده است.