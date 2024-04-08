پخش مجموعه «چهره در قاب» از شبکه مستند سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح در مجموعه مستند «چهره در قاب» زندگی و آثار هنرمندان برجسته نسل اول انقلاب و دفاع مقدس از زبان خود آن‌ها روایت می‌شود.

هرکدام از اپیزودهای این مجموعه در قالب مستند پرتره به زندگی و آثار هنرمندانی چون عبدالحمید قدیریان نقاش و طراح صحنه، احمد ناطقی عکاس جنگ، گل علی بابایی نویسنده و تاریخ نگار دفاع مقدس، طاهر شیخ الحکمایی مجسمه‌ساز، محمود ظهیرالدینی عکاس و خبرنگار جنگ، غلامعلی طاهری نقاش و مرتضی اکبری عکاس جنگ می‌پردازد.

این مجموعه به تهیه کنندگی حسین همایونفر و کارگردانی مهدی زنگنه در گروه مستند روایت فتح تهیه و تولید شده است.

از دیگر عوامل این مجموعه مستند می‌توان به تحقیق و پژوهش: یوسف شمشیری، مدیرتولید: محمدمهدی احمدیان، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: محمدحسن گلشن، تصویربرداران: جواد رزاقی زاده و رضا دیدار، تدوین: سهیل سلیمی، سید جواد حسینی، مجید جان‌بزرگی اشاره کرد.