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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۱۳

در هفته هنر انقلاب انجام می‌شود؛

پخش مجموعه «چهره در قاب» از شبکه مستند سیما

پخش مجموعه «چهره در قاب» از شبکه مستند سیما

مجموعه مستند «چهره در قاب» همزمان با آغاز  هفته هنر انقلاب هر شب ساعت ۱۹ از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح در مجموعه مستند «چهره در قاب» زندگی و آثار هنرمندان برجسته نسل اول انقلاب و دفاع مقدس از زبان خود آن‌ها روایت می‌شود.

هرکدام از اپیزودهای این مجموعه در قالب مستند پرتره به زندگی و آثار هنرمندانی چون عبدالحمید قدیریان نقاش و طراح صحنه، احمد ناطقی عکاس جنگ، گل علی بابایی نویسنده و تاریخ نگار دفاع مقدس، طاهر شیخ الحکمایی مجسمه‌ساز، محمود ظهیرالدینی عکاس و خبرنگار جنگ، غلامعلی طاهری نقاش و مرتضی اکبری عکاس جنگ می‌پردازد.

این مجموعه به تهیه کنندگی حسین همایونفر و کارگردانی مهدی زنگنه در گروه مستند روایت فتح تهیه و تولید شده است.

از دیگر عوامل این مجموعه مستند می‌توان به تحقیق و پژوهش: یوسف شمشیری، مدیرتولید: محمدمهدی احمدیان، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: محمدحسن گلشن، تصویربرداران: جواد رزاقی زاده و رضا دیدار، تدوین: سهیل سلیمی، سید جواد حسینی، مجید جان‌بزرگی اشاره کرد.

کد مطلب 6073578
سید امیر شایان حقیقی

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