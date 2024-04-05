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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۴۴

گاردین خبر داد؛

گاف امنیتی فرمانده یگان جاسوسی رژیم صهیونیستی

گاف امنیتی فرمانده یگان جاسوسی رژیم صهیونیستی

روزنامه گاردین گاف امنیتی فرمانده یگان جاسوسی رژیم صهیونیستی را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تحقیقات منتشر شده از سوی گاردین نشان می‌دهد که یوسی سارئیل فرمانده یگان جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به یگان ۸۲۰۰ در یک گاف امنیتی هویت خود را در اینترنت افشا کرده است.

بر اساس گزارش گاردین، سارئیل یک شماره از مدارک هویتی خود را بعد از انتشار نسخه الکترونیکی نوشته اش در سایت آمازون در این سایت جای گذاشته است.

این نخستین باری نیست که مقامات و عناصر ارتش و سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی چنین گاف‌های امنیتی می‌دهند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که تعدادی سند رسمی و محرمانه ارتش رژیم صهیونیستی در یک عملیات از یکی از پادگان‌های این رژیم به سرقت رفته است.

کد مطلب 6070729

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