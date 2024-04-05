۳ عامل آسیب پذیری مغز در برابر زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان بریتانیایی و آمریکایی از اسکن مغز برای تمرکز بر شبکه عصبی استفاده کردند که آنها را "نقطه ضعیف" در مغز نامیدند. این شبکه به عنوان آسیب پذیر در برابر اثرات پیری و همچنین بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون و سایر شرایط شناخته شده است.

«گینال دویوآد»، سرپرست تیم تحقیق و استادیار علوم اعصاب بالینی در دانشگاه آکسفورد، توضیح داد که شبکه عصبی تنها در دوران نوجوانی شروع به رشد می‌کند و در سنین بالا نشانه‌هایی از زوال را نشان می‌دهد.

گروه تحقیق، اسکن‌های مغزی بیش از ۴۰۰۰۰ سالمند را مورد بررسی قرار داد.

این مطالعه تأثیر ۱۶۱ عامل خطر مختلف زوال عقل را بر روی شبکه عصبی هدفمند بررسی کرد. این موارد شامل فشار خون، کلسترول، دیابت، وزن، مصرف الکل، سیگار کشیدن، افسردگی، التهاب، آلودگی هوا، شنوایی، خواب، اجتماعی بودن، رژیم غذایی، فعالیت بدنی و آموزش بود.

دویوآد گفت: «به نظر می‌رسد سه عامل خطر بیشتر از بقیه، شبکه را تضعیف می‌کند.»

وی افزود: «ما می‌دانیم که شکل مناطق مغز در اوایل پیری تخریب می‌شود، و در این مطالعه جدید نشان داده ایم که این قسمت‌های خاص از مغز در معرض دیابت، آلودگی هوای مرتبط با ترافیک و الکل، بیشتر در برابر زوال عقل آسیب پذیر هستند.»

این تیم همچنین به ژنتیک خاصی که ممکن است مغز فرد را کم و بیش آسیب پذیر کند، پی برد.

دویوآد گفت: «چندین تغییر در ژنوم این شبکه مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها در مرگ و میر قلبی عروقی، اسکیزوفرنی، آلزایمر و پارکینسون نقش دارند.»