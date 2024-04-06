به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون آمریکایی سی ان ان در گزارشی اعلام کرده است که آمریکا در حالت آماده باش بالا قرار دارد و فعالانه برای یک حمله مهم از جانب ایران آماده می‌شود.

در این گزارش گفته شده که ممکن است در یک هفته آینده این حمله توسط ایران انجام شود و منافع اسرائیل یا آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد. این خبر را یک مقام ارشد دولت بایدن به سی ان ان گفته است.

مقامات ارشد آمریکایی در حال حاضر بر این باورند که حمله ایران حتمی است و این دیدگاه را اسرائیلی‌ها هم دارند. براساس این گزارش، تل آویو و واشنگتن پیش بینی می‌کنند که حمله ایران می‌تواند به طرق مختلف رخ دهد و هم منافع و پرسنل آمریکا و هم اسرائیل در خطر هدف قرار گرفتن هستند.

حمله آتی و احتمالی ایران موضوع اصلی گفتگو در تماس تلفنی اخیر جو بایدن با بنیامین نتانیاهو در روز پنجشنبه بود. این مقام آگاه کاخ سفید همچنین گفت نه تل آویو و نه واشنگتن نمی‌دانند که ایران چه زمانی و چگونه برنامه ریزی کرده است تا به حمله اسرائیل علیه کنسولگری ایران در دمشق پاسخ دهد؟

همچنین گفته شده است که حمله مستقیم ایران به اسرائیل یکی از بدترین سناریوهایی است که دولت بایدن برای آن خود را آماده کرده است و چنین حمله‌ای می‌تواند منجر به گسترش جنگ اسرائیل و حماس به یک درگیری منطقه‌ای وسیع‌تر شود.

تجاوز رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این حمله، موجی از واکنش‌های منفی را در منطقه و جهان به راه انداخته‌است.

علاوه بر اینکه برخی دولت‌ها با صدور بیانیه‌هایی این حمله متجاوزانه را که نقض آشکار قانون‌های بین‌المللی درباره مراکز دیپلماتیک به شمار می‌رود، محکوم کرده‌اند، افکار عمومی جهان نیز این اقدام نامتعارف رژیم صهیونیستی را برنتافته‌اند.

پیش از این نیز، «سابرینا سینگ»، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون در کنفرانس خبری خود ادعا کرده بود که ایالات متحده هیچ نقشی در حمله اخیر اسرائیل در دمشق نداشته و از تصمیم اسرائیل برای حمله به منافع تهران هم خبر نداشته است.

سابرینا سینگ در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نگرانی‌ها از گسترش احتمالی حملات به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه پس از تجاوز اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مدعی شد که ما به دقت بر اوضاع منطقه نظارت داریم تا مطمئن شویم که از نیروهایمان به خوبی محافظت می‌شود.



این مقام آمریکایی با رد آگاهی پنتاگون از تصمیم اسرائیل برای حمله به دمشق ادعا کرد که اسرائیلی‌ها هیچ اطلاعی از زمان حمله یا هدف مورد نظرشان در دمشق به ما نداده بودند.

روز دوشنبه سیزدهم فروردین ۱۴۰۳، جنگنده‌های اف- ۳۵ وابسته به نیروی هوایی ارتش اسرائیل با ورود به آسمان جولان اشغالی به وسیله شش موشک هدایت شونده ساختمان کنسولگری و محل سکونت سفیر ایران در دمشق را هدف قرار دادند. با وجود تشدید اقدامات میدانی برای یافتن اجساد شهدای احتمالی این جنایت تعداد شهدا ۷ تن و زخمی‌ها ۱۲ نفر اعلام شدند. در میان شهدای این حادثه نام سردار محمد زاهدی از فرماندهان نیروی قدس سپاه؛ معاون ایشان سردار محمدهادی حاجی رحیمی، سردار حسین امیرالله رئیس ستادکل سپاه پاسداران در امور سوریه و لبنان و تنی چند از مستشاران ایرانی حاضر در سوریه به چشم می‌خورد.

دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل ساعاتی پس از این اقدام تروریستی، بدون اشاره به این حادثه تروریستی در برابر دوربین‌های تلویزیونی حاضر شد و از حمله پهپادی مقاومت عراق به نیرو دریایی این رژیم در شهر ایلات خبر داد! برخی تحلیلگران با اشاره به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و درخواست جامعه جهانی از رژیم صهیونیستی برای توقف نسل کشی در نوار غزه، حمله اخیر صهیونیست‌ها به دمشق را نوعی تلاش نتانیاهو برای دست آوردسازی در پیشگاه افکار عمومی اسرائیل و تلاش برای گسترش جنگ در جبهه شمالی ارزیابی می‌کنند.