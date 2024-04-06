  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۵۶

حسین طیبی در تمرین تیم ملی فوتسال حاضر شد

حسین طیبی در تمرین تیم ملی فوتسال حاضر شد

تمرین تیم ملی فوتسال ایران جهت آماده سازی برای جام ملت های آسیا با حضور حسین طیبی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۴ آسیا آماده می‌کند پس از شرکت در تورنمنت چهارجانبه ویتنام با حضور تیم‌های مراکش، نیوزلند و ویتنام و کسب عنوان دومی، تمرینات خود را در تهران از سر گرفته است.

در این تمرین که با حضور بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی انجام شد حسین طیبی و سالار آقاپور لژیونرهای ایرانی تیم فوتسال «پالاما» اسپانیا حضور داشتند.

البته حسین طیبی که به دلیل مصدومیت از شانس بسیار کمی برای حضور در جام ملت‌های آسیا برخوردار است در این تمرین همراه با دیگر بازیکنان تیم تمرین نکرد و فقط در کنار تیم حضور داشت.

وحید شمسایی هم پس از آنکه به دلیل مصدومیت از ناحیه انگشت پا، زیر تیغ جراحان رفته بود همچون دیگر تمرینات، با پای گچ گرفته در تمرینات حاضر شد.

حسین طیبی در تمرین تیم ملی فوتسال حاضر شد

کد مطلب 6070940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها