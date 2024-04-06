حسین طیبی در تمرین تیم ملی فوتسال حاضر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۴ آسیا آماده می‌کند پس از شرکت در تورنمنت چهارجانبه ویتنام با حضور تیم‌های مراکش، نیوزلند و ویتنام و کسب عنوان دومی، تمرینات خود را در تهران از سر گرفته است.

در این تمرین که با حضور بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی انجام شد حسین طیبی و سالار آقاپور لژیونرهای ایرانی تیم فوتسال «پالاما» اسپانیا حضور داشتند.

البته حسین طیبی که به دلیل مصدومیت از شانس بسیار کمی برای حضور در جام ملت‌های آسیا برخوردار است در این تمرین همراه با دیگر بازیکنان تیم تمرین نکرد و فقط در کنار تیم حضور داشت.

وحید شمسایی هم پس از آنکه به دلیل مصدومیت از ناحیه انگشت پا، زیر تیغ جراحان رفته بود همچون دیگر تمرینات، با پای گچ گرفته در تمرینات حاضر شد.