به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور؛ در ساعت ۹ صبح امروز شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ شاخص کیفی هوا در هندیجان ۱۳۳، دشت آزادگان ۱۲۳، اهواز ۱۲۱ و خرمشهر ۱۰۶ AQI را نشان داد که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این بازه زمانی هوای شهرهای آبادان، اندیمشک، ایذه، حمیدیه، دزفول، شادگان، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرستان‌های بهبهان، رامهرمز و گتوند در وضعیت پاک قرار گرفت.

بر اساس این گزارش وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و… موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

بر اساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.