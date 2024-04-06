فعالیت ۲ مرکز آموزشی – توانبخشی طیف اتیسم در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز اتیسم در اردبیل از بهره مندی ۲۸۴ نفر از افراد دارای اختلال طیف اتیسم از خدمات بهزیستی استان اردبیل خبر داد و اظهر کرد: هفته گرامیداشت آگاهسازی اختلالات طیف اتیسم با شعار «اتیسم و رسالت اجتماعی همگان» در اردبیل با اجرای برنامه های متعدد برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این پیام نشانگر این است که ما امروز با همدلی و خانواده های کودکان دارای طیف اتیسم با آگاهسازی وسیع و گسترده جامعه را نسبت به موضوع حساس کرده و پیش از اینکه مشکل عمقی در این راستا ایجاد شود در درمان آن بکوشیم.

معاون توانبخشی بهزیستی استان اردبیل با تعریف اختلالات طیف اتیسم تصریح کرد: این اختلالات جزو گروه اختلالات عصبی و رشدی می باشد که مشکلاتی در عملکرد مغز و دستگاه عصبی افراد داری اختلالات اتیسم ایجاد می کند.

محمدی فعالیت ها و خدمات ارائه شده به افراد داری اختلالات اتیسم در اردبیل را یادآور شد و بیان کرد: ۲۷ هزار نفر معلول تحت پوشش بهزیستی استان می باشد که ۲۸۴ نفر از این افراد اتیسم شناسایی شده اند.

وی گفت: خدمات ارائه شده برای افراد طیف اتیسم دو محور هدف گذاری و ارائه می شوند که پرداخت مستمری، پرداخت کمک هزینه درمان، ایاب و ذهاب، مناسب سازی با توجه به شرایط خاص این افراد در صورت احراز شرایط پرداخت کمک هزینه لوازم بهداشتی، پرداخت کمک هزینه حق پرستاری، تامین مسکن و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای خانواده های آنان از جمله این فعالیت هاست.

محمدی سیاست اصلی بهزیستی و معاونت توانبخشی را توانمندسازی و همچنین پیشگیری از بروز معلولیت ها اعلام کرد و افزود: بهزیستی استان تنها به خدمات ارائه شده اکتفا نکرده بلکه در سطح استان با ایجاد و راه اندازی دو مرکز آموزشی، توانبخشی ویژه اختلال طیف اتیسم در زمینه های غربالگری، تشخیص و مداخله ورود پیدا کرده و با همراهی ۲۸ نفر پرسنل متعهد و متخصص خدمات لازم را ارائه می کند.