۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

۳۶۸ فرد دارای اختلال طیف اتیسم تحت حمایت بهزیستی بوشهر قرار دارند

بوشهر- مدیر کل بهزیستی استان بوشهر گفت: ۳۶۸ فرد دارای اختلال طیف اتیسم تحت حمایت بهزیستی بوشهر قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حمایت همگانی از افراد دارای اختلال طیف اتیسم در شرایط بحرانی اظهار کرد: بهزیستی استان بوشهر به ۳۶۸ فرد دارای اختلال اتیسم خدمات تخصصی، مستمر و غیرمستمر ارائه می‌دهد.

وی از اجرای برنامه‌هایی نظیر آموزش خانواده‌ها و معرفی خدمات مرتبط با اتیسم، ارائه حمایت‌های روانی و مشاوره‌ای، برقراری ارتباط حضوری و غیرحضوری مددکاران مراکز مثبت زندگی و تسهیل‌گران برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه برای همراهی، همدلی، بررسی نیازها و برنامه‌ریزی جهت رفع مشکلات در شرایط بحرانی خبر داد.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر ادامه داد: ۱۳ فروردین به عنوان روز جهانی آگاهی‌بخشی اتیسم با شعار «حمایت از فرد دارای اختلال اتیسم در زمان بحران؛ وظیفه همگانی» نام‌گذاری شده است.

کد مطلب 6788857

