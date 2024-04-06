به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلگا نیوز، هدف این ماموریت مطالعه خورشید با استفاده از دو ماهواره است که به شیوه ای قرار می گیرند که یکی از آنها نور خورشید را برای ماهواره دیگر مسدود می کند. ماهواره های مذکور هم اکنون در مرکز فضایی «ردوایر» در حال توسعه هستند.

طی این ماموریت که Proba-۳ نام گرفته، خورشیدگرفتگی مصنوعی به محققان اجازه می دهد تاج خورشیدی را مطالعه کنند. تاج یا کرونای خورشید اتمسفر خارجی این ستاره است که طی خورشید گرفتگی آشکار می شود. طوفان های خورشیدی نیز از همین بخش به وجود می آیند که ممکن است زیرساخت های الکترونیک زمین را مختل کنند.

تاج خورشیدی بدون خورشید گرفتگی قابل مشاهده نیست زیرا این ستاره بسیار درخشان است. خورشیدگرفتگی به طور معمول فقط چند دقیقه طول می کشد اما proba-۳ امکانی فراهم می کند تا با توجه به موقعیت ماهواره ها بتوان تاج خورشیدی را به مدت ۶تا۷ ساعت بررسی کرد.

دیتمر پلیز یکی از کارشناسان ESA در این باره می گوید: این فرایند از لحاظ فنی تجربه ای بسیار سخت است.

با کمک شیوه ای که بیان شد یک ماهواره خورشیدگرفتگی دائمی برای ماهواره دیگر فراهم می کند که دارای یک «کروناگراف» یا تلسکوپی برای رصد اتمسفر خورشید است. ۲ ماهواره باید به شیوه ای بسیار دقیق پرواز کنند. اگر حتی چند میلیمتر انحراف در مسیر حرکت ماهواره ها ایجاد شود، احتمال دارد کل آزمایش شکست بخورد.