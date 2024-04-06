بنیادی فر داور بازی پرسپولیس شد/ افشاریان ناظر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران سایر بازیهای هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال برای دیدارهای یکشنبه و دوشنبه ۱۹و ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ از سوی کمیته داوران اعلام شد که به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳
* گل گهر سیرجان - پرسپولیس
داور: موعود بنیادی فر کمکها: فرهاد مروجی، حامد صفایی و ایمان کهیش ناظر: سعید علینژادیان
* پیکان تهران - استقلال خوزستان
داور: علی اصغر مؤمنی کمکها: حمید نادری، علی رعیت و شاهین یزدانی ناظر: خداداد افشاریان
* فولاد خوزستان - هوادار تهران
داور: احمد محمدی کمکها: بهزاد پناهی، صادق رستمی و مسعود حقیقی ناظر: سعید بطحائی
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
* صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان
داور: محمدحسین زاهدی فرد کمکها: حسین مرادی، علی احمدی و یعقوب آشوری ناظر: حیدر شکور
* تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک داور: سیدرضا مهدوی کمکها: عباس پورحمیدی، هیوا بهمنی و امیرسامان سلطانی ناظر: نادر جعفری
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