بنیادی فر داور بازی پرسپولیس شد/ افشاریان ناظر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران سایر بازی‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال برای دیدارهای یکشنبه و دوشنبه ۱۹و ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ از سوی کمیته داوران اعلام شد که به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

* گل گهر سیرجان - پرسپولیس

داور: موعود بنیادی فر کمک‌ها: فرهاد مروجی، حامد صفایی و ایمان کهیش ناظر: سعید علینژادیان

* پیکان تهران - استقلال خوزستان

داور: علی اصغر مؤمنی کمک‌ها: حمید نادری، علی رعیت و شاهین یزدانی ناظر: خداداد افشاریان

* فولاد خوزستان - هوادار تهران

داور: احمد محمدی کمک‌ها: بهزاد پناهی، صادق رستمی و مسعود حقیقی ناظر: سعید بطحائی

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

* صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان

داور: محمدحسین زاهدی فرد کمک‌ها: حسین مرادی، علی احمدی و یعقوب آشوری ناظر: حیدر شکور

* تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: عباس پورحمیدی، هیوا بهمنی و امیرسامان سلطانی ناظر: نادر جعفری