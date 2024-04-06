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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۲

مدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد؛

کاهش ۵۰ درصدی فوتی های ناشی از حوادث جاده‌ای در کرمانشاه

کاهش ۵۰ درصدی فوتی های ناشی از حوادث جاده‌ای در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از کاهش ۵۰ درصدی فوتی های ناشی از حوادث جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه در سفرهای نوروزی ١۴٠٣ خبر داد.

سید شهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نوروزی این اداره کل از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین ماه ١۴٠٣ انجام شده و با تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، خوشبختانه کاهش ۵۰ درصدی حوادث جاده‌ای منجر به فوت را داشته‌ایم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: آشکارسازی نقاط پرحادثه، مرمت رویه راه‌ها، نصب علائم و تجهیزات ایمنی، خط‌کشی راه‌ها، ایمن‌سازی نقاط و تقاطع‌های حادثه‌آفرین از اقدامات مؤثری است که مجموعه راهداری به منظور کاهش حوادث جاده‌ای تا قبل از شروع طرح انجام و در صورت نیاز هم در حین طرح مبادرت به انجام اقدامات لازم کرده است.

وی افزود: در طی این مدت ۵٠٠ نفر از همکاران راهدار در قالب ۴۹ اکیپ گشت راهداری و همچنین استقرار در ۴۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری، با استفاده از ۴۸۱ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به صورت شبانه روزی در ١۴ شهرستان تابعه استان کرمانشاه حضور داشته‌اند.

کهریزی درباره میزان تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه طی روزهای طرح نوروزی گفت: در ایام اجرای طرح راهداری نوروزی، ۱۲ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ثبت شده است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه رصد تصادفات و حوادث جاده‌ای و میزان ترافیک عبوری از سطح جاده‌های استان و ساعت اوج تردد و همچنین ساعات وقوع حوادث در مرکز مدیریت راه‌ها به‌صورت مستمر کنترل و تصمیمات لازم اخذ می‌گردد.

🔸دکتر کهریزی با بیان اینکه کاهش تصادفات جاده‌ای همیشه در اولویت اقدامات راهداری قرار دارد افزود: فرهنگ سازی و آموزش نکات ایمنی در سفرها برای مسافران نوروزی با اجرای پویش *چشم به راهیم* و ایجاد ایستگاه در مجتمع خدمات رفاهی آناهیتا در ورودی استان (سه راهی نهاوند) برای استراحت و آموزش نکات ایمنی با اجرایی برنامه‌های متنوع فرهنگی انجام شد.

🔸سید شهرام کهریزی در پایان ضمن تشکر از کاربران جاده‌ای افزود: رانندگان و همراهان آنان با رعایت قوانین، مقررات رانندگی و احتیاط هنگام رانندگی، نقش مؤثری در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای دارند.

کد مطلب 6071069

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