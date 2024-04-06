سید شهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نوروزی این اداره کل از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین ماه ١۴٠٣ انجام شده و با تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، خوشبختانه کاهش ۵۰ درصدی حوادث جاده‌ای منجر به فوت را داشته‌ایم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: آشکارسازی نقاط پرحادثه، مرمت رویه راه‌ها، نصب علائم و تجهیزات ایمنی، خط‌کشی راه‌ها، ایمن‌سازی نقاط و تقاطع‌های حادثه‌آفرین از اقدامات مؤثری است که مجموعه راهداری به منظور کاهش حوادث جاده‌ای تا قبل از شروع طرح انجام و در صورت نیاز هم در حین طرح مبادرت به انجام اقدامات لازم کرده است.

وی افزود: در طی این مدت ۵٠٠ نفر از همکاران راهدار در قالب ۴۹ اکیپ گشت راهداری و همچنین استقرار در ۴۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری، با استفاده از ۴۸۱ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به صورت شبانه روزی در ١۴ شهرستان تابعه استان کرمانشاه حضور داشته‌اند.

کهریزی درباره میزان تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه طی روزهای طرح نوروزی گفت: در ایام اجرای طرح راهداری نوروزی، ۱۲ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ثبت شده است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه رصد تصادفات و حوادث جاده‌ای و میزان ترافیک عبوری از سطح جاده‌های استان و ساعت اوج تردد و همچنین ساعات وقوع حوادث در مرکز مدیریت راه‌ها به‌صورت مستمر کنترل و تصمیمات لازم اخذ می‌گردد.

🔸دکتر کهریزی با بیان اینکه کاهش تصادفات جاده‌ای همیشه در اولویت اقدامات راهداری قرار دارد افزود: فرهنگ سازی و آموزش نکات ایمنی در سفرها برای مسافران نوروزی با اجرای پویش *چشم به راهیم* و ایجاد ایستگاه در مجتمع خدمات رفاهی آناهیتا در ورودی استان (سه راهی نهاوند) برای استراحت و آموزش نکات ایمنی با اجرایی برنامه‌های متنوع فرهنگی انجام شد.

🔸سید شهرام کهریزی در پایان ضمن تشکر از کاربران جاده‌ای افزود: رانندگان و همراهان آنان با رعایت قوانین، مقررات رانندگی و احتیاط هنگام رانندگی، نقش مؤثری در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای دارند.