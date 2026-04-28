۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

کاهش ۱۴ درصدی تصادفات منجر به فوت در کرمانشاه

کرمانشاه – معاون عمرانی استاندار کرمانشاه از کاهش ۱۴ درصدی تصادفات و مجروحان حوادث رانندگی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح سه شنبه در نشست کمیسیون ایمنی راه‌های استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: طبق گزارش ارائه‌شده از سوی پلیس راه، آمار تصادفات منجر به فوت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱۴ درصدی همراه بوده و تعداد مجروحان نیز در همین بازه زمانی همین میزان کاهش را تجربه کرده است.

وی افزود: در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نیز آمارها روند کاهشی قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که تصادفات منجر به فوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد و تعداد جان‌باختگان ۴۰ درصد کاهش داشته است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فعال در حوزه ایمنی و حمل‌ونقل گفت: این نتایج حاصل همکاری و برنامه‌ریزی مشترک دستگاه‌ها در زمینه ارتقای ایمنی جاده‌ای است و نقش هماهنگی بین‌بخشی در دستیابی به این دستاوردها قابل توجه است.

نجفی همچنین به موفقیت‌های عمرانی استان اشاره کرد و گفت: کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ در حوزه انسداد چاه‌ها رتبه برتر کشور را کسب کرده و شورای فنی استان نیز در همین سال رتبه دوم کشوری را به دست آورده است که این موارد نشان‌دهنده توانمندی و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات برنامه هفتم توسعه برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی تصادفات، بیان کرد: تحقق این هدف نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و تقویت رویکردهای فرهنگی و آموزشی در حوزه ایمنی است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نقش مردم را در کاهش تصادفات مهم ارزیابی کرد و گفت: ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت ایمنی زمانی مؤثر خواهد بود که مشارکت مردمی افزایش یابد.

نجفی در پایان با اشاره به طرح نهضت آسفالت در سطح شهر کرمانشاه عنوان کرد: این طرح با حمایت مدیریت ارشد استان و اجرای شهرداری در حال پیشرفت است و می‌تواند در کاهش حوادث رانندگی و بهبود کیفیت معابر تأثیرگذار باشد.

