سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم خواهد شد

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که در ساعاتی از وقت فردا و روز دوشنبه با فعالیت سامانه ناپایدار جو در سطح استان و روی دریا، در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر و وزش باد، بهصورت پراکنده، وقوع بارش باران پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از ظهر فردا تا پایان هفته در برخی از ساعات با افزایش سرعت باد، سواحل و فراساحل استان، بهویژه مناطق شمالی و مرکزی متلاطم خواهند بود.
وی گفت: طی هفته جاری، دمای هوا بهطور نسبی افزایش خواهد یافت.
محمدی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر طی ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و از فردا افزایش ابر و در برخی نقاط با احتمال بارش خفیف باران خواهد بود.
وی ادامه داد: جهت وزش باد امروز متغیر با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت، از فردا غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ و در فراساحل شمالی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر، از ظهر فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
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