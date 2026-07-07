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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۲

هشدار دریایی در مازندران؛ شنا وصیادی تا پنجشنبه ممنوع است

هشدار دریایی در مازندران؛ شنا وصیادی تا پنجشنبه ممنوع است

ساری- اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، از ناپایداری دریا و افزایش سرعت وزش باد از اواخر سه‌شنبه تا صبح پنجشنبه خبر و نسبت به خطر غرق‌شدگی شناگران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد اعلام کرد که از اواخر وقت سه‌شنبه تا صبح پنجشنبه سواحل و آب‌های دور از ساحل استان تحت تأثیر جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو قرار خواهد گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، در این مدت وزش باد نسبتاً شدید، مواج شدن دریا و در سواحل غربی استان بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی مازندران اعلام کرد بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل به ۱۰ متر بر ثانیه (۳۶ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل به ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) خواهد رسید. همچنین ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا یک متر با بیشینه ۱.۶ متر و در آب‌های دور از ساحل تا ۱.۳ متر با بیشینه ۲.۱ متر افزایش می‌یابد.

در این هشدار، خطر غرق شدن شناگران، واژگونی یا غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و همچنین اختلال در تردد شناورهای بزرگ از مهم‌ترین پیامدهای این سامانه عنوان شده است.

اداره‌کل هواشناسی مازندران از شهروندان و فعالان دریایی خواست تا پایان فعالیت این سامانه از شنا، قایقرانی و صیادی خودداری کرده و در تردد شناورهای بزرگ نیز احتیاط لازم را رعایت کنند.

کد مطلب 6881246

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