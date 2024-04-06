ویلچر داری ۲ تا بلیت بخر/ بی مهری به قهرمان دوچرخه سواری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – سارا گلزاری: ناصر افتخاری، پیشکسوت جامعه دوچرخه سواری کشور که قهرمان طلایی آسیاست و مجموعه کاملی از قهرمانی‌ها را در کارنامه ورزشی خود دارد، چند سال پیش بر اثر حادثه‌ای مجبور به استفاده از ویلچر و خداحافظی با ورزش قهرمانی شد.

وی که اکنون ریاست کمیته پیشکسوتان فدراسیون دوچرخه سواری را بر عهده دارد چند روز پیش برای مسافرت با هواپیما بلیتی را از یکی از شرکت‌های هواپیمایی تهیه کرده اما هنگام سوار شدن، شرکت مربوطه اعلام کرده که هنگام خرید بلیت، ویلچر لحاظ نشده و باید بلیت دیگری تهیه شود. وی نیز مجبور به پیاده شدن و تهیه بلیت دیگری شده است.

اکنون سوال جامعه ورزشی به خصوص هیأت دوچرخه سواری از این شرکت این است که آیا این بی مهری حق یک قهرمان کهنه سوار است؟ آیا به پاس افتخارآفرینی‌های پی در پی این عزیزان، جامعه ما نباید برای افتخارهایی که نام آور و پیشکسوت در کشور هستند، شرایط بهتری را فراهم کند؟

گفتنی است بارها و بارها افراد مشابه و حتی جانبازان عزیزی که مجبور به استفاده از ویلچر هستند، با بی مهری‌های بسیاری در جامعه مواجه می‌شوند که ضرورت اندیشیدن تدابیر لازم در این زمینه بیشتر احساس می‌شود. ‌