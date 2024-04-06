به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بابایی با بیان اینکه در پایان اسفند سال گذشته، ۶۱۲ کودک در شیرخوارگاه‌های سازمان بهزیستی در سراسر کشور حضور داشتند، افزود: بر اساس این آمار، بیشترین میزان حضور کودکان در شیرخوارگاه‌های حضرت ولیعصر (عج) استان فارس، شیرخوارگاه مادر استان کرمان، شیرخوارگاه شبیر و شیرخوارگاه حضرت آمنه (س) استان تهران و شیرخوارگاه امام علی (ع) استان البرز بوده است.

وی با اعلام اینکه در آغاز سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۲۰۰ کودک در شیرخوارگاه‌های کشور حضور داشته‌اند، گفت: از دلایل کاهش این آمار می‌توان به مددکاری فعال برای باز پیوند یا واگذاری کودکان به خانواده خویشاوندان، تسهیل در امر فرزندخواندگی و راه‌اندازی طرح خانواده میزبان اشاره کرد.

مدیرکل مراقبت و توانمند سازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: به طور مثال، تعداد کودکان در شیرخوارگاه‌های استان تهران در آغاز سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ کودک بود که در پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۰۰ کودک کاهش یافته است.

بابایی خاطرنشان کرد: هدف سازمان بهزیستی تعیین تکلیف همه کودکان ورودی به شیرخوارگاه‌ها و در مرحله نخست در زیر ۶ ماه و در مرحله بعدی در زیر سه ماه است؛ نکته مهم دیگر این است که از این آمار نیز بیش از ۵۰ درصد کودکان حال حاضر مقیم شیرخوارگاه‌ها زیر سه ماه هستند که وارد شیرخوارگاه‌ها شده‌اند که نشان از تحرک مددکاری در مراکز را دارد.