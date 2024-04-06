آلبوم تصویری «هفت آن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «هفت آن» به آهنگسازی و طراحی آواز فرید سعادتمند شامل هفت قطعه است که به سفارش دفتر موسیقی سیما در خانه تولیدات مرکز جوان سیمرغ تولید شده و از روز شنبه، ۱۸ فروردین در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

محمدمهدی سیار انتخاب اشعار، کیان یاقوتی کارگردان، سید محمدصادق حسینی تهیه‌کننده و محسن قصابیان گوینده نریشن‌های این آلبوم هستند و در تهیه آن نگاه نو و تنظیمات به‌روز را متناسب با ذایقه مخاطب مدنظر قرار داده‌اند.

«هفت آن» در هفت دستگاه موسیقی ایرانی از هفت شاعر بزرگ زبان فارسی، هفت لحظه آسمانی زندگی ایرانی را به تصویر می‌کشد.

آلبوم تصویری مناجات‌خوانی «هفت آن» تهیه شده در خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است که برخی از قطعات آن از امروز در شبکه‌های مختلف سیما نیز پخش خواهند شد.