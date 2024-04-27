«نئوتنالیتی» شنیدنی شد/ انتشار مجموعه «قاوال مکتبی»

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم های «نئوتنالیتی» و «قاوال مکتبی» ۲ پروژه جدید در فرآیند تولید و فروش محصولات موسیقایی هستند که با هنرمندی سیاوش دمیریان و خدایار خدادوست در قالب ۲ اثر مجزا منتشر شده اند.

«نئوتنالیتی» عنوان یکی از تازه ترین مجموعه های منتشر شده حوزه موسیقی است که با هنرمندی سیاوش دمیریان و در حال و هوایی متفاوت پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

آهنگسازانی چون محمدسعید شریفیان، امیر علوی، فریبا علیپور، رضا والی، مهسا سیاوشی و مهران روحانی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«چند سال پیش» به آهنگسازی مهران روحانی، «بلوهانس» به آهنگسازی رضا والی، «فانتزی» به آهنگسازی محمدسعید شریفیان، «۹ هایکو برای پیانو» به آهنگسازی مهسا سیاوشی، «لونتیک» به آهنگسازی فریبا علیپور، «الژی» و «۳ اسکچ برای پیانو» به آهنگسازی امیر علوی از جمله آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

آلبوم «قاوال مکتبی» نیز با هنرمندی خدایار خدادوست اثری در حوزه موسیقی منطقه آذربایجان است که در قالب پروژه بی کلام در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«مارش»، «جنگی»، «آذری»، «بلدی»، «یاللی»، «استرومبا»، «آت قاجدی»، «لیریک»، «آرازباری منصوریه»، «ترکمه»، «قوشاشاپالاخ»، «میرزه ای واغزالی»، «شالاخو»، «قزافی»، «قایتاغی»، «لزگی»، «آغیر- کند»، از جمله آثاری هستند که در این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

این پروژه موسیقایی چندی پیش موفق به دریافت جایزه باربد و مقام اول در بخش ویژه پژوهشی موسیقی نواحی در سی ونهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر هم شده بود.