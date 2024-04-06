به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد تقوی در نخستین تمرین تیم ملی والیبال برای حضور شایسته در لیگ ملت‌های ۲۰۲۴ افزود: خیلی خوشحالم که در جمع بازیکنان و کادر فنی حاضر در اردوی تیم ملی والیبال هستم. قطعاً دوستانی در آینده هم به اردو اضافه می‌شوند.

وی با بیان این‌که شروع اردوی تیم ملی والیبال ایران نوید روزهای خوب را برای علاقمندان و هواداران این رشته ورزشی است، گفت: نمی دانم کدام بازیکن در تیم می‌ماند و یا کدام بازیکن از اردو خارج خواهد شد، اما یقین دارم که آرزوی قلبی همه جنگیدن به همراه تیم ملی والیبال برای مردم است. همه شما شایستگی‌ها لازم را داشتید که به اردو دعوت شدید. فارغ از اینکه چه کسی انتخاب می‌شود و چه کسی نمی‌شود، شک نکنید که شایستگی لازم را داشتید.

رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر این‌که سال بسیار سخت و پرکاری پیش رو داریم، تصریح کرد: به نظرم اتفاقات خوبی در راه است. به صعود تیم ملی ایران به المپیک امیدوارم. در قلب خودم این امید را دارم و معتقدم که والیبال ایران می‌تواند به این هدف برسد.

وی تاکید کرد: به عنوان عضو کوچکی از خانواده والیبال اصلاً برایم مهم نیست که نتیجه چه می‌شود، بارها و بارها این موضوع را گفتم و انتظار دارم که بازیکنان به گونه‌ای در تمرین و مسابقات حضور داشته باشند که در آینده نگویند «ای کاش». کاش یعنی اینکه جایی برای حسرت خوردن گذاشتید. بنابر این جایی برای افسوس نگذارید. در اردو به گونه‌ای بجنگید که با خودتان بگوید اگر انتخاب هم نشدم، تمام توانم را گذاشتم.

تقوی ادامه داد: با غیرت تمرین کنید و هیچ فرقی بین تمرین و مسابقه قائل نباشید. آن بازیکنی که اردو را جدی نگیرد، قطعاً در مسابقه هم نمی‌تواند تمام همتش را برای مردم بگذارد. مردمی که اسم می برم، همان خانواده، دوستان شما و … هستند، برای خیلی‌ها برد و باخت مهم نیست، اما اگر شاهد باشند که رگ غیرت بازیکنان برای پیروزی بالا زده، راضی می‌شوند. بی‌تفاوت تمرین و بازی نکنید. از کسب هر پوئنی لذت ببرید و اگر امتیازی می‌دهید، برای کسب مجدد آن بجنگید.

وی در قسمت دیگری از صحبت‌هایش با ملی‌پوشان والیبال گفت: می‌دانم همه از ته قلب آرزوی خوشحالی مردم از عملکرد تیم ملی را دارید. ما هم این آرزو را داریم و وظیفه فدراسیون هم همین است، اما باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم. خیلی از شما بازیکنان در تیم‌های ملی رده سنی و بزرگسالان بودید و حضور در این تیم‌ها را تجربه کردید. از تجربیاتون به بهترین نحو استفاده کنید. نتیجه مهم نیست مردم والیبال را می‌فهمند. مردم می‌فهمند که برد حق تیم ایران بوده یا نه، خیلی جاها بردیم و ناراحت بودند و بسیاری از مواقع هم باختیم و مردم خوشحال بودن چون والیبال را می‌شناسند و این رشته ورزشی در خانه مردم است. شماها وقتی از اردو خارج می‌شوید باید به خانه و محله و شهر خودتان برگردید و به مردم پاسخگو باشید، بنابر این با غیرت تمرین و بازی کنید که سرتان بالا باشد. نتیجه هر چه شد توکلتان به خدا باشد.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: هر کاری از دست فدراسیون برآید برای تیم ملی انجام می‌دهد. من از نسلی هستم که احساسات بازیکنان را درک می‌کنم. دور از شما نیستم و با خیلی از بازیکنان رفیق هستم. می‌دانم در مسیری که آمدیم، کمبودهای وجود داشت و حتماً الان هم همه چیز کامل نخواهد بود، پیشا پیش از طرف فدراسیون والیبال اگر کمبودی باشد، عذرخواهی می‌کنم. شماها سرباز و باعث افتخار این کشور هستید و فدراسیون موظف است به شما خدمت کند. موظفیم تا شرایط آرامش را برای دست یابی به اهداف فراهم کنیم. بنابر این تمام تلاش خود را خواهیم کرد و اگر کم و کسری بود، بدانید که شرایط اجازه نداده برطرف کنیم اما در کنار هم می‌جنگیم تا انشاالله مردم از تلاش شما خوشحال شوند.

مربی تیم ملی والیبال نیز در ابتدای این جلسه تمرینی انتظارات خود و کادر فنی از بازیکنان را یادآوری کرد و گفت: باید همه تلاش کنند تا والیبال ایران به روزهای خوب خود بازگردد.

پیمان اکبری ضمن تبریک سال نو و ریاست مهندس تقوی در فدراسیون والیبال، ابراز امیدواری کرد که تیم ملی بتوانند والیبال را گسترش دهد تا به اهداف مدنظر فدراسیون دست یابد.

وی تاکید کرد که قرار گرفتن در زمره هست تیم برتر جهان از جمله اهداف فدراسیون والیبال برای آینده تیم ملی است.